Vi bør slutte å bedrive etisk rensing

Selv om begrepet «etisk rensing» er oppsiktsvekkende og kraftfullt, er det også relevant og nødvendig å bruke det. I lys av den senere tids utvikling må vi våge å stille spørsmålet: Bedriver vi en form for etisk rensing?

Eksemplene som styrker spørsmålets gyldighet, er mange. Vi har til stadighet sett saker hvor man vil fjerne statuer av kjente historiske personer, basert på en mistanke om at personen hadde et problematisk syn på klasse, rase eller legning ut fra dagens moralske og etiske standarder.

Problemet er størst andre steder, som i USA og Storbritannia, der mange statuer er blitt fjernet. Ett eksempel er fjerningen av tidligere president Thomas Jefferson, som har stått i New Yorks rådhus i 187 år. Også her hjemme har det vært store kampanjer og mobilisering for å fjerne statuer av Winston Churchill og Ludvig Holberg. Heldigvis tapte aksjonistene denne omgangen, men kampen er neppe over.

Til og med malerier og benker ønskes sensurert med den begrunnelse at de symboliserer kolonialisme og rasisme.

Det ble mye oppstyr, et berettiget sådan, da Nasjonalmuseet plasserte et kjent maleri av Christian Krohg – «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» – i kjelleren med begrunnelsen at maleriet var kolonialistisk. Heldigvis snudde museet etter sterke reaksjoner.

Ved å redigere, moderere eller fjerne statuer, malerier og andre historiske verk, foretar vi en etisk rensing. Det vitner om intoleranse.

Videre blir bøker og øvrige verk fjernet fra bokhyller eller endret slik at språket skal fremstå mer etisk og moralsk riktig, og mindre krenkende. Her kan revideringen av Roald Dahl sine barnebøker tjene som et godt eksempel.

Ved å redigere, moderere eller fjerne statuer, malerier og andre historiske verk, foretar vi en etisk rensing som er lite hensiktsmessig. Den er neppe forsvarlig, heller. Det hele vitner om intoleranse, med dens destruktive virkning på samfunnsmoral og meningsmangfold.

Hvilke etiske og moralske standarder som råder i 2140 vet vi ikke, men jeg ønsker uansett ikke at den etiske rensingen som vi i dag gjør oss skyldige i, skal foregå.

