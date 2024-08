Lyden av skudd i fredens tid

Den 22. juli 2011 skjedde det verst tenkelige i moderne norsk historie. Det grusomme som preger hverdagen til mange i vårt lille, langstrakte land selv i dag. I ukene og årene etter sa vi «aldri mer». Men for fem år siden, 10. august 2019, tok hatet overhånd på ny. Ikke langt unna demokrativerkstedet Utøya; i Al-Noor moskeen i Bærum.

Rett over dammen i England akkurat nå ser vi nok en gang tendenser til at hatet får overtaket. Igjen mot mangfoldet. Igjen mot muslimer. Det bør bekymre oss veldig.

Denne lørdagen er det hele fem år siden det andre terrorangrepet på norsk jord i nyere tid. Angrepet som tok livet av Johanne Zhangija Ihle-Hansen. Angrepet som til den dag i dag har skapt en iboende frykt hos alle muslimer, så vel som hos andre synlige minoriteter. Angrepet som burde trigge en livsviktig samtale om friheten og tryggheten til det norske mangfoldet.

Jeg er fullstendig overbevist om at dialog er ett av vårt sterkeste verktøy for problemløsning. Men vi kan ikke skyve problemene under teppet.

I dag kan du reise ut til Utøya og Al-Noor moskeen for å se åstedene og lære om både demokrati og ekstremisme. Besøkssentrene og omvisningene er laget i håp om å skape dialog, å videreformidle også den vanskelige historien og i tillegg være forebyggende.

Å møte hat med kjærlighet er både viktig og riktig, men naivitet kler ingen av oss. En undersøkelse gjort av IMDI i 2022 viser at hele 25 prosent av de muslimske respondentene opplevede trakassering det året. En forskningsrapport fra OsloMet på oppdrag fra BUFDIR samme år viser at det er en tydelig økning av hatefulle ytringer mot muslimer.

Tamina Sheriffdeen Rauf er bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti og dialogpilot.

Samtidig ser vi altså målrettede angrep på muslimske miljøer i England – utelukkende basert på hat. Min frykt er at vi, fem år etter at nok et terrorangrep fant sted, ikke fullstendig forstår alvoret bak hatet.

For bare noen måneder siden, dagen før den store eid-feiringen i april, var det flere trusler rettet mot moskeer i Oslo som ble avdekket av PST. Dette var en påminnelse om at islamofobien og fremmedfrykten fortsatt er svært utbredt i landet vårt.

Jeg bekymrer meg over at vi ennå ikke har lært. Lært at det finnes grupper i samfunnet vårt som er særlig utsatt for hets og diskriminering. Lært at vi har allerede mistet mange liv, og at vi ikke har råd til å miste flere.

Johanne Ihle-Hansen døde. Sorgen og frykten ligger fortsatt i oss. Fem år ferskt.

Vi har alle et ansvar for å lage plass til annerledesheten. Å møte hverandre med respekt skal være normalen. Sammen har vi en forpliktelse til å skape et trygt samfunn, også for de som ikke er like oss.

Tiden er ute for å skille mellom oss og dem. Tiden er inne for å ta trygghet, frihet og mangfold på alvor.

Sammen har vi en forpliktelse til å skape et trygt samfunn, også for de som ikke er like oss.

Det må vi lære fra de altfor dyre lærepengene fra regjeringskvartalet, Utøya, Al-Noor moskeen og London pub.

