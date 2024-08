Ja, gi fra Oljefondet til fattige land

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) gir sin fulle støtte til nylige utspill fra Civita om økt bistand fra Norge til internasjonal klimafinansiering.

Den liberale tankesmien Civita foreslår for det første et årlig uttak fra Oljefondet på 0,25 prosent som skal brukes på klimafinansiering i utviklingsland. I 2024 tilsvarer det 46 milliarder kroner.

For det andre foreslår Civita å oppskalere Klimainvesteringsfondet. På bare ett år hindret Klimainvesteringsfondet mer utslipp enn Norge har kuttet på 33 år.

BKA har i sin aksjonsplan for 2024–2025 nedfelt som mål at Norge må øke bidragene til lavinntekts- og utviklingsland til 65 milliarder i året innen 2030, fordelt med 50 mrd. til etablering av fossilfri energi og 15 mrd. til klimatilpassing.

Beløpene er i tråd med Kirkens Nødhjelps rapport fra 2018 om Norges rettmessige andel og forpliktelse som et rikt, oljeproduserende land: «Norway’s fair share of meeting the Paris Agreement».

BKA er med i en europeisk organisasjon, European Grandparents for Climate, foreløpig omfattende 12 nasjonale organisasjoner fra ni medlemsland. Der arbeider vi blant annet for en felles erklæring om at FNs klimafond må økes kraftig innen 2025 opp mot FNs definerte målsetting om minst 100 milliarder US dollars per år til klimafinansiering i utviklingsland. Dette er også nedfelt i BKAs aksjonsplan.

Det viktigste og mest effektive Norge kan gjøre for klimaet er en signifikant økning av internasjonal klimafinansiering. Det er snakk om et moralsk imperativ for vårt rike land.

