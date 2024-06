Verdens største valg på ville veier

Verdens største valg er på ville veier med en seier til Narendra Modi, noe som kan bety et tilbakeslag for verdens mest befolkede land India, med sine 1,3 milliarder innbyggere. Modi har hatt makten de siste ti årene, og det er på høy tid å kvitte seg med den polariserende statsministeren. India er hjem til en rik mosaikk av religioner og kulturer som har levd sammen i harmoni i årtier, og indiske ambassadører har tidligere ofte fremhevet dette som en styrke. Valget i India startet den 19. april og gikk fram til 1. juni. Valgresultatene vil være klare den 4 juni.

Attiq Sohail, skribent og lege. (Privat)

Siden Modi kom til makten i 2014, har klimaet mellom ulike folkegrupper i India blitt betydelig mer anspent. Modis politikk, preget av hindu-nasjonalisme og muslimfiendtlighet, har skapt dype splittelser. Undertrykkelse og rasisme skjuler seg bak fasaden av nasjonalisme.

India har rundt 200 millioner muslimer, omtrent like mange som Pakistan. Disse er nå systematisk ekskludert fra politiske maktposisjoner. For første gang siden 1948 har regjeringspartiet ikke et eneste muslimsk medlem i parlamentet. Vold og hatpropaganda mot muslimer har økt, og de blir ofte bedt om å «dra til Pakistan».

Fem nye år med Modi vil trekke India i en mer udemokratisk retning.

Et eksempel på voldens omfang er drapet på den fremtredende sikh-lederen Hardeep Singh Nijjar, utenfor et sikh-tempel i British Columbia, Canada, i juni i fjor. Canadas statsminister, Justin Trudeau, hevder at etterretningsinformasjon tyder på at den indiske regjeringen kan ha vært involvert i drapet.

En seier til Modi vil gi store forventninger til Indias ytterliggående hindunasjonalister til å rive gamle moskeer og bygge templer der de påstår at det først forelå templer. Et eksempel er den 350 år gamle moskeen i Varanasi som er truet med riving.

Etter at Modi kom til makten, har muslimer opplevd en intens heksejakt. Under hans forgjenger, Manmohan Singh, var forholdet mellom India og Pakistan betydelig bedre, til tross for Kashmir-konflikten. Pakistanske artister samarbeidet med India, og det kulturelle båndet mellom landene var sterkt. Nå er pakistanske stjerner utestengt som en del av Modis muslimfiendtlige agenda. Verdens største filmindustri i India, som tidligere serverte mange Pakistan-vennlige filmer, har i de seneste årene servert en del hindunasjonalistisk propaganda.

Jeg håper velgerne i år ikke overså Modis angrep på Indias kristne og muslimske minoriteter.

De som ser økonomisk fremgang under Modi, ignorerer de alvorlige menneskerettighetsbruddene. Modis tilhengere fremhever sosiale og økonomiske fremskritt, men ignorerer den forverrede hindu-muslimske konflikten. Opposisjonen blir kneblet, og antinasjonalistiske dissentere blir fengslet. Modi utnytter religiøse motsetninger for å avlede oppmerksomheten fra landets reelle problemer som arbeidsledighet og inflasjon.

Modi har systematisk diskriminert muslimske næringsdrivende for å styrke sin politiske posisjon. Hans splitt-og-hersk-strategier, sammen med spredning av desinformasjon, har skapt et klima der India fremstår som en nasjon eksklusivt for hinduer. Uavhengige organisasjoner som CPR og Oxfam India har blitt utsatt for ransakinger, og levekårsundersøkelser som viste økende fattigdom under Modi har blitt trukket tilbake. Ifølge ferske rapporter øker graden av sensur. India-ekspert Kenneth Bo Nielsen påpeker at opposisjonen blir forfulgt av rettsvesenet for gamle saker, som ofte blir henlagt dersom de samme politikerne slutter seg til Modis BJP.

Stadig flere journalister forteller at det ikke lenger er rom for å kritisere regimet, og at opposisjonen ikke får plass i mediebildet, sier professor i statsvitenskap Francesca Refsum Jensenius.

Jeg håper velgerne i år ikke overså Modis angrep på Indias kristne og muslimske minoriteter. Han har også bidratt til lynsjing av førti personer anklaget for å ha spist kukjøtt eller for å ha fraktet kuer til slakteri. Disse minoritetene vil få store problemer med å bli hørt i et parlament dominert av Modis BJP, som knapt har noen kristne eller muslimske kandidater. Bare 27 parlamentsmedlemmer er muslimer, noe som utgjør 4,95 prosent av forsamlingen, mens 14,6 prosent av befolkningen er muslimer.

Fem nye år med Modi vil trekke India i en mer udemokratisk retning, og det sekulære fundamentet vil bli stadig mer svekket. Økt makt til Modi vil plassere ham i samme kategori som andre autoritære ledere som Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin. Verdens uro vil øke, med fatale konsekvenser. Jeg ønsker ikke at verdens mest folkerike land, og spesielt ikke alle dets store minoriteter, skal lide under en slik leder.

