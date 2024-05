Trenger barn rynkekremer?

Barn helt nede i barneskolealder har kastet seg på trenden i sosiale medier om «skincare» og står i kø for å kjøpe dyre serum og antirynkekremer beregnet på voksne. De vet nøyaktig hvilke merker og produkter de «må ha», for disse har de fått anbefalt på blant annet TikTok av influensere og kosmetikkindustrien selv.

Jeg er bekymret for hvordan trenden påvirker selvbildet til de unge jentene, og ikke minst hvordan den kan skade huden deres på sikt. Barna lager seg dyre hudpleierutiner med mange produkter, hvor et enkeltprodukt kan ha en prislapp på 700 kroner.

Flere hudleger advarer også mot trenden fordi flere av produktene kan inneholde ingredienser som verken er testet eller ment for barn, og som kan utløse irritasjoner og allergi. Noen av produktene kan også inneholde hormonforstyrrende stoffer.

Én ting er uansett sikkert: Barn trenger ikke rynkekremer. Influenser-bransjen og kosmetikkindustrien vet godt hva de gjør. Nå etterlyser jeg at de tar mer samfunnsansvar.

Min beskjed til dem er at hvis de ikke skjerper seg og tar mer ansvar for hvordan de påvirker barn og unge, må vi politikere regulere dem strengere. Slik vi også gjorde for noen år siden knyttet til markedsføring av kosmetiske inngrep.

Bransjen kan ikke gjemme seg bak at de ikke markedsfører direkte mot barn. De vet hvilket alderssegment som følger de ulike kanalene, og hvem de treffer organisk på de ulike plattformene. De er svært klar over at markedsføring i sosiale medier er effektivt.

Når produktene får et ansikt utad, og det ansiktet forsøker å fremstå som venninna di, stoler vi mer på anbefalingen. Jo mer utydelig skillet mellom reklame og personlig innhold blir, jo sterkere blir effekten av markedsføringen.

Bransjen kan allerede forberede seg på at Stortinget kommer til å innføre forbud mot atferdsbasert markedsføring mot barn og unge på nett. Det betyr at det ikke vil være lov å bruke personopplysningene til brukerne under 18 år. Men dette alene vil ikke være nok.

Jeg oppfordrer influenser-bransjen og kosmetikkindustrien til å ta egne grep også for å vise at de er seriøse aktører. De kan for eksempel være tydelige i sin markedsføring på at produktene deres ikke er ment for barn.

I Sverige har vi også sett at den største apotekkjeden har innført 15 års aldersgrense på flere såkalte avanserte hudpleieprodukter. Dette har de gjort på eget initiativ.

Barn og unge trenger ikke disse produktene. De vet sannsynligvis ikke hvorfor de er helt ville etter for eksempel retinol, som har fått en stor stjerne blant hudpleieingrediensene.

Har man hudproblemer bør man få hjelp av en hudlege, ikke en influenser som tjener gode penger på å snakke varmt om et bestemt produkt.

