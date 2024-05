Anti-vask-bevegelsen: Du trenger ikke dusje hver dag

Er det nødvendig å vaske seg veldig ofte? Stadig flere taler for å vaske seg mindre og hevder at daglig dusjing er mer basert på en «sosial kontrakt» enn på et reelt behov.

«For noen år siden sluttet jeg å dusje daglig. Pandemi, nedstenging og hjemmekontor, en samboer som dusjet mindre enn meg og ren og skjær latskap fikk meg til å forlate en nesten tre tiår lang vane: Så lenge jeg ikke trener, dusjer jeg nå bare rundt tre ganger i uken» skriver journalist Matilda Welin hos BBC. Og legger til at noen av vennene hennes dusjer enda sjeldnere, noen kun én gang i uken om vinteren, mens andre hevder de ikke våkner ordentlig uten morgendusjen sin.

Likevel blir folk som dusjer sjelden ofte sett på med mistenksomhet.

Ingun Grimstad Klepp er professor i klær og bærekraft ved Oslomet. (Sonja Balci / OsloMet)

– Å dusje og vaske seg har nærmest et moralsk anliggende, spesielt for kvinner, sier Ingun Grimstad Klepp, professor i klær og bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Hun har særlig forsket på forbruk av klær og tekstiler, husarbeid og fritid.

– Dette å holde det rent, være ren og lære menn og barn å bli rene er forbundet med kvinnelighet opp gjennom historien. Det har også utviklet seg til ideen om at jo renere jo bedre, en sånn krig mot bakterier der vi har kommet så langt at vi til og med vasker bort de bakteriene som er bra for oss, sier hun. Og anbefaler:

– Dusj og vask håret når du trenger det, ikke bare når du syns du må fordi det er moralsk riktig.

Antivask-bevegelse

Det snakkes nå om en «no-wash-movement» der du verken skal dusje eller skifte undertøy hver dag. Og den får støtte, ikke bare av naturelskende teltboere og hippier, men også TikTok-brukere og kjendiser. I forrige måned skapte den britiske TV-programlederen Jonathan Ross overskrifter da han sa at han noen ganger vasker seg mindre enn én gang i uken, og i 2023 forbløffet skuespilleren America Ferrera sine Barbie-kolleger i et intervju da hun innrømmet at hun av og til hopper over dusjen.

I 2021 brøt det ut et lite rabalder da skuespilleren Ashton Kutcher forferdet kommentatorene med sin rutine om å vaske armhulene og skrittet hver dag og ingenting annet. Flere innrømmer også at de vasker klærne sine sjeldnere enn før og at skift av undertøy hver dag heller ikke er nødvendig.

Selv om hyppig håndvask er viktig for å hindre spredning av bakterier, er det ifølge de fleste medisinere og WebMD ingen fysisk helsegevinst i seg selv å dusje daglig. Ingun Grimstad Klepp er enig og sier for mye vask bare skaper unødvendige problemer, både for oss selv, økonomien og miljøet.

– Vasker du håret ofte nok, så må du ha balsam, og hvis du vasker huden ofte nok, så må du ha lotion. Og vi pøser på med dagkrem og nattkrem og øyekrem og gud vet hva. Så vi løser problemene ved å lage enda flere problemer med kjemikalier, vann- og strømforbruk, sier hun.

Undertøy og sokker

Men hva så med skift av undertøy? Ingun Grimstad Klepp mener vi tåler å vaske klærne våre sjeldnere, og at vi, gjennom å velge bedre og riktige tekstiler, til og med kan skifte truser sjeldnere.

– Men vi liker at det lukter godt – om vi verken bruker parfyme, dusjer eller vasker klær så ofte, vil vi ikke da stinke til slutt?

– Fukt er det som lukter vondt og gjør at vi vil vaske, og når det gjelder vond lukt har det en helt klar sammenheng med hvilke klær og sko du velger å ha på deg. Om vi ser på undertøyet, særlig truser, men også T-skjorter, så er det sånn at jo mer tettsittende de er på kroppen, jo oftere må de vaskes. Er klærne laget av bomull, så er det et materiale som holder på fuktigheten og gjør at bakteriene vokser og det som gir vond lukt. Velger du derimot mer løstsittende tøy og undertøy av myk merinoull så blir det langt mindre dårlig lukt. Samme med sko – tette sko gjør at du må vaske sokker oftere, sier Ingun Grimstad Klepp.

De av oss som er litt sølekopper, hva bør vi så gjøre? Grimstad Klepp anbefaler å velge plagg der ikke flekker og smuss syns så godt.

– Velg klær av materialer med spetter og mønster framfor ensfarget for eksempel. Da syns ikke flekker så godt og du trenger ikke vaske bare fordi du var uheldig og sølte litt på en skjorte eller jakke, sier hun og legger til at flekker fjernes best med det samme og behøver ikke være grunn til å vaske klær.

Miljøbelastning

I tillegg til ikke å dusje så ofte er det mange gode argumenter for å vaske klær og husholdningstekstiler mindre – og heller blir flinkere til å lufte dem. Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson har skrevet en serie bøker om veien til et bærekraftig klesforbruk og en av dem, «Lettstelt» tar opp nettopp dette med klesvask. Det snakkes om «no-wash» og «low-wash» og at vi gjør smart i å velge tekstiler med omhu.

Unødvendig hyppig vask av klær og tekstiler er ikke bra for miljøet. (Dusan Petkovic/NTB Tema)

Vask av klær og tekstiler har nemlig stor betydning for miljøet rundt oss, direkte gjennom bruk av vann, energi, kjemikalier og spredning av mikrofibre, og indirekte gjennom klærnes levetid fordi vi vasker for ofte. Ingun Grimstad Klepp peker også på at det allmenne kunnskapsnivået når det gjelder tekstiler er for lavt.

– Industrien er helt dominerende, folk lærer ikke om husstell på skolen, all kunnskapen kommer fra industrien, med det kommersielle perspektivet. Derfor hadde det vært fint med litt mer grunnleggende forståelse omkring tekstiler og renhold, hva vi kjøper og hvordan vi behandler dem, sier Ingun Grimstad Klepp.

