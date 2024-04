Mine fordommer om steinerskolene er fjernet

Gunhild Abelsnes kommenterer i Dagsavisen 18. april mitt leserinnlegg fra 10. april. Jeg ønsket å utfordre pedagoger og skoleforskere til å utforske forskjellen mellom hvordan elever i «teknologiskeptiske» skoler og elever i «teknologiomfavnende» skoler klarer seg i høyere utdanning, selv om det ville by på vitenskapelige, metodiske utfordringer.

Jeg antok at elever på steinerskolene klarte seg bedre på høyskoler og universiteter enn elever fra fellesskolen, i form av mindre frafall fra utdanningsløp de første årene ved høyere utdanning, og generelt større grad av mestring.

Jan Jørgen Skartveit Jan Jørgen Skartveit er lærer og medlem av Oslo Arbeiderparti. (Privat)

Jeg bekymret meg ikke for om elevene ved steinerskolene ikke skulle være digitalt kompetente nok til å klare seg i høyere utdanning. Tvert imot gjaldt min bekymring det faglige nivået blant mange elever fra «teknologioptimistiske» skoler, der de to siste tiårs ukritiske digitalisering ikke har nok fornuftige motforestillinger blant skoleeiere, skoleledelse, lærere og foreldre.

Jeg antok at flere av elevene ved «teknologiomfavnende» skoler enn elevene ved steinerskolene manglet et tilstrekkelig faglig grunnlag til å mestre overgangen fra videregående til mer krevende faglige utfordringer i høyere utdanning.

Abelsnes kritiserer meg for å ha basert mine antagelser på rykter og oppfatninger som ikke stemmer med virkeligheten. Jeg legger meg flat, og aksepterer de fakta Abelsnes redegjør for.

Jeg snakket imidlertid for noen måneder siden med en førstehånds kilde, en bekjent som underviser ved lærerutdanningen for steinerskolelærere. Vi diskuterte digitaliseringen i skolen. Han påpekte at steinerskolene hadde unngått den ukritiske digitaliseringen som i de to siste tiårene har vært så skadelig for elevene i norsk skole.

Er det pedagogers og skoleforskeres vitenskapelige, metodiske utfordringer som gjør at de ikke kjenner sin besøkelsestid?

Abelsnes har nå fjernet mine og andres fordommer om steinerskolene. Hun har opplyst om karaktergrunnlaget, som gjør det mulig å kunne sammenligne hvordan elever fra steinerskolene og elevene i fellesskolen klarer seg i høyere utdanning.

