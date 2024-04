Er det snart Groruddalens tur?

La oss ta en kikk på regjeringas utkast til Nasjonal Transportplan for 2025–2036. Her er Groruddalen nevnt hele to ganger (!) i forbindelse med pilotprosjekt med førerløse biler. Ut fra utkastet til NTP skulle en tro at dette allerede var et etablert kollektivtilbud for folk i Groruddalen, men her kan jeg som groruddøl bare hilse og si at de førerløse bilene fortsatt står trygt parkert i en garasje, fordi det ikke foreligger sikkerhetsklarering av kjøretøyene, sjøl ikke med sikkerhetssjåfør.

Dette førerløsprosjektet til en kostnad av 150 millioner framstår mer og mer som en fiasko, og er absolutt ingen prioritering av befolkninga i Groruddalen – som har vært hardt ramma av årets busskaos. Innstilte busser, forsinkelser og manglende informasjon har gjort hverdagen vanskelig for alle som er avhengig av buss for å komme seg dit de skal.

Folk i Groruddalen mista i desember 2023 flere bussruter. Med dårlig kollektivtilbud tvinges folk til å bruke bil for å komme seg på jobb, rekke å hente barn i barnehage, og for å komme seg til og fra aktiviteter på kveldstid.

Bompengene svir ekstra hardt for folk i Groruddalen, der bomstasjonene står langt tettere enn på vestkanten av byen. 58 bomstasjoner er plassert i Oslo øst og 26 bomstasjoner er plassert i Oslo vest.

Samtidig vet vi at kollektivtilbudet er dårligere, gjennomsnittsinntekta lavere, og andelen mennesker som lever i vedvarende fattigdom er langt høyere for folk i områder med høy bompengebelastning.

Om vi eksempelvis sammenligner Alna og Vestre Aker så er medianinntekta i Alna bydel nesten 40 prosent lavere enn i Vestre Aker. En innbygger i Alna betaler i snitt 536 kroner i måneden i bompenger, mens snittet for en innbygger i Vestre Aker er 360 kroner.

Rødt Oslo har stått rimelig aleine om å kritisere den urettferdige bompengeordninga som finansierer kollektivtransport og samferdselsprosjekter i Oslo-området. Dette har blitt bortforklart av andre partier og byråkrater, men nå er fakta på bordet: I tiårsperioden 2013–2022 er det gjennom bommene i Groruddalen tatt inn 8 milliarder kroner uten at Groruddalen har fått noe som helst tilbake.

En rapport bestilt av Groruddalen Miljøforum viser at tre fjerdedeler (75 prosent), av de 50 milliardene som ble betalt inn i Oslo det siste tiåret kommer fra de 58 bomstasjonene i Oslo øst.

Samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus avtales mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjennom Oslopakke 3. For tida slukes mesteparten av pengene til utbygging av E18 vest for Oslo og Fornebubanen. Alt av penger går vestover, mens de kreves inn i Oslo øst og Groruddalen.

Rødt Oslo mener at å transportere en million mennesker i Stor-Oslo ikke er et lokalt anliggende. Å løse nærmiljøproblemene som statlige motorveier drar med seg, er faktisk statens eget ansvar. Samtidig er byggeprosjektene blitt så store og komplekse at det ikke er mulig å finansiere dem gjennom bompenger.

Det på tide å prioritere østkanten med T-bane til Ahus, trikk til den nye legevakta på Aker og videre til Tonsenhagen, og kollektivforbindelser på tvers av Groruddalen.

Stortinget blar opp for kapasitetsøkende motorveier, men vil ikke betale for nærmiljøprosjekter for å redusere helseskadelig støy og luftforurensing, blant annet for de som bor langs Trondheimsveien, E6 ved Manglerud, Lindeberg og Furuset. Tung- og gjennomgangstrafikken på disse veiene har økt de siste 40 årene.

Rødt Oslo mener at Groruddalen ikke lenger skal finne seg i en slik urettferdighet. Ved reforhandling av Oslopakke 3 og NTP krever vi at staten kommer på banen og tar regninga.

Det på tide å prioritere østkanten med T-bane til Ahus, trikk til den nye legevakta på Aker og videre til Tonsenhagen, og kollektivforbindelser på tvers av Groruddalen. Nå er det også på høy tid å få på plass korte miljølokk over E6 ved Furuset, Trondheimsveien i Grorudkrysset og på Manglerud og Ryen.

Disse lokka må bygges på en måte som ikke øker veikapasiteten, men bidrar til å redusere lokal miljøbelastning. Vi krever også oppgradering av Trondheimsveien – til miljøgate mellom Sinsen og Grorud med sikte på lavere hastighet, flere kryssinger for fotgjengere og syklister og bedre tilrettelegging for kollektivtransporten.

Det er på tide å skrote Vestkantpakke 3, styrke kollektivtilbudet og miljøvennlige samferdselstiltak i Groruddalen.

