Idioti om kommunale skatteparadis

La oss bruke litt helt elementær bedriftsøkonomi på de kommunale skatteparadisene. Dersom to bedrifter leverer omtrent de samme produktene til det samme markedet, er noe av det dummeste de kan gjøre å sette ned prisen på produktene.

Hvorfor? Fordi konkurrentene ikke trenger å være spesielt smarte for å kunne gjøre det samme! Dermed er man tilbake til utgangspunktet når det gjelder priskonkurranse – bare med den forskjellen at begge får lavere inntekter.

Derfor forsøker alle produsenter med omtrent de samme produktene og markedene, å konkurrere på alt mulig annet enn pris, mens de holder omtrent det samme prisnivået. Men dette må selvsagt være så høyt at de tjener penger.

Det er nøyaktig det samme som skjer dersom kommunene forsøker å konkurrere med lavere formuesskatt. Forutsetningen for at Bø skal kunne trekke til seg noen rikinger, er at ikke andre kommuner gjør det samme. Gjør andre kommuner det samme, ville de neppe etablere seg i Bø.

Dersom alle kommuner gjør det samme som Bø, vil det samtidig redusere Kommune-Norges totale inntekter.

De siste par årene har 150.000 flere kommet i arbeid, 120.000 i privat sektor. Dette skjer i det grusomme – ifølge Høyre og Frp – og næringsfiendtlige Norge. Dette er den faktiske situasjonen i Norge.

Høyre og Frp påstår at senket kommunal formuesskatt skal ha en dynamisk effekt. Det skal gjøre de smarte hodene enda smartere, slik at det skapes enda flere arbeidsplasser og mer inntekter til kommunene.

Da må disse partiene kunne peke på lavskatteland som har bedre vekst og omstillingsevne, flere nye arbeidsplasser – samtidig som de har samme velferdsnivå, som de såkalte «høyskattelandene» i Norden.

Det skal bli spennende å se om Høyre og Frp kan komme med eksempler.

