Pensjonist fortalte om drøm til Nav-ansatt – dømt til fengsel

BERGEN (Dagsavisen): «Jeg håper jeg ikke er sanndrømt», kom det kryptisk fra mannen i 70-årene etter at han hadde beskrevet grusomme detaljer fra et mareritt han hevdet å ha hatt.

På sensommeren i fjor var han på sitt lokale Nav-kontor for en prat med sin saksbehandler. Hans egne penger var satt under tvungen forvaltning, på grunn av svak økonomi. Ved behov for penger, måtte han be saksbehandleren sin om godkjenning.

Død i en blodpøl

Pensjonisten hadde bedt om penger til en nødvendig reparasjon, men hadde lite forhåpninger om å få positivt svar. Da avslaget kom under samtalen, ble han provosert, går det fram av en fersk dom i Hordaland tingrett.

Det var da han la fram innholdet i en drøm han skal ha hatt noen dager tidligere. Han beskrev hvordan han hadde sett saksbehandleren liggende død i en blodpøl mens familien hennes sto hysteriske rundt henne.

Det var imidlertid ikke han som hadde drept henne i drømmen, og han håpet at han ikke var sanndrømt, tilføyde han.

– Ikke meningen å skremme

Saksbehandleren oppfattet drømmehistorien som en trussel, og avsluttet møtet.

«Du får ta det som du vil», svarte han før han forlot kontoret.

Episoden ble etterforsket av politiet, som tok ut tiltale for trusler. Da pensjonisten møtte i retten, erkjente han ikke straffskyld, men bekreftet at samtalen hadde forløpt slik saksbehandleren fortalte.

Han hevdet at han faktisk hadde hatt denne drømmen, og at han ikke hadde til hensikt å skremme saksbehandleren da han fortalte om den.

– Fordekt trussel

Men tingrettsdommerne var av en annen oppfatning.

«Det å fortelle om den helt makabre drømmen, som gjaldt saksbehandlers liv, og ellers omhandlet hennes nære familie (...) er en trussel som tiltalte har søkt å dekke til gjennom å fortelle om drømmen han hadde. (...) Selv om det muligens ikke fremsto som realistisk for tiltalte at [fornærmede] ville snu og treffe vedtak i hans favør, var det det han forsøkte på.» heter det i dommen.

I etterkant av episoden ba kvinnen om besøksforbud for mannen, og så seg over skulderen i nabolaget, forklarte hun i retten. Men etter hvert slapp frykten, og ting normaliserte seg. Mannen kom også på eget initiativ og beklaget oppførselen sin overfor henne.

Aktor ba om 24 dager ubetinget fengsel. Men siden retten mente alvorlighetsgraden lå i det nedre sjiktet, og pensjonisten fremsto som en angrende mann, fikk han redusert straffen med tre dager.

