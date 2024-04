Rødt er ikke marxistisk

I et slags svar fra Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug (8. april) til mitt tidligere innlegg om Rødt og kapitalen i Dagsavisen serveres kort noen påstander som ikke inneholder noen nye argumenter, bare generelle gamle påstander om at partiet deres er demokratisk og at arbeiderne blir utbyttet, uten videre argumentasjon.

Men utgangspunktet mitt var at kapitalen, fra starten av og frem til nå, og dermed også kapitalistene, representerer en enorm produktiv kraft i seg selv og slett ikke bare er noe snyltere som tilraner seg verdiene.

Rent historisk er det jo ikke slik at det er arbeiderne selv som først arbeider og så kommer noen kapitalister til etterpå og raner det hele. Kapital og penger investeres og arbeidere ansettes deretter. Dermed oppstår ulike klasser.

Rent logisk skapes dermed en arbeiderklasse i og med kapitalens igangsettelse. Kapitalen selv utgjør dermed en betydelig produktiv kraft. Det er derfor ikke noe grunnleggende motsetning mellom arbeid og kapital. Motsetningene viser seg bare på overflaten, gjennom lønnskamp, konflikter rundt arbeidsforhold, og så videre.

Torgeir M. Hillestad Torgeir M. Hillestad, professor dr. philos., tilknyttet Universitetet i Stavanger. (Privat)

Mellom arbeidere, som klasse, og kapitalister eksisterer det et nødvendig fellesskap. At arbeiderne rent konkret har levd under til dels elendige forhold er en kjent sak og er blitt grundig dokumentert av Marx. Men i motsetning til visse andre var Marx i stand til å ha to tanker i hodet samtidig.

Han påpekte også at kapitalismen i seg selv utgjorde et enormt framskritt som kunne danne utgangspunkt og bane vei for et nytt og fritt samfunn han kalte «kommunisme» – nettopp gjennom kapitalismens enorme evne til å skape et overskudd, nemlig merverdien.

At arbeiderne rent konkret har levd under til dels elendige forhold er en kjent sak og er blitt grundig dokumentert av Marx. Men i motsetning til visse andre var Marx i stand til å ha to tanker i hodet samtidig.

Og her er vi ved at annet viktig punkt hos Marx. Han mente bent fram at kapitalismen selv var progressiv, nettopp gjennom dannelsen av merverdien, at kommunismen så å si var latent til stede i den allerede; et tilstedeværende moment i kapitalismens utvikling.

Les også: Venstresida må slutte med sjølpiskinga

Sosialistene i Rødt bør merke seg at Marx uttrykkelig poengterte at kommunismen og det klasseløse samfunnet springer ut av kapitalismen selv og ikke gjennom noe sosialistisk mellomstadium, slik Rødt hevder. Dette gjør han uttrykkelig klart, blant annet i sitt skrift «Kritikk av Gotha-programmet». Når Rødt således hevder at de baserer seg på «marxistisk teori», er dette fullstendig feil. Rødt er ikke marxistisk, eller noe i nærheten av dette.

Og her kommer vi til et nytt poeng. Kristjánsson og Marhaug protesterer på at Rødt skulle være et leninistisk parti og hevder dette bare er noe jeg slenger ut og at det er «uten noen forankring i virkeligheten».

Da vil jeg anbefale dem å ta en titt på Rødts eget prinsipprogram hvor blant annet deres politisk-teoretiske grunnlag presenteres. Her skisseres partiets ønskede politiske utvikling opp. Ifølge programmet skal en gå fra det nåværende kapitalistiske samfunnet, til et «sosialistisk», som til slutt skal ende opp i et tenkt «kommunistisk» som vi etter hvert skal «se konturene av».

Den modellen Rødt holder seg til er en teori og en modell oppfunnet av Lenin og bolsjevikene og har ingenting med Marx å gjøre.

Partiet er uvitende eller frekt nok til å kalle dette «marxistisk», hvilket rett og slett ikke er sant. Som tidligere nevnt gikk Marx’ teori ut på at kommunismen utgår direkte fra kapitalismen selv og ligger latent innebygget i denne.

Dagsavisen mener: Stopp kappløpet om formuesskatten

Den modellen Rødt holder seg til er derimot en teori og en modell oppfunnet av Lenin og bolsjevikene og har ingenting med Marx å gjøre.

Vi vet hva dette mellomstadiet med «sosialisme» har betydd: Etablering av et statskapitalistisk tungrodd apparat, med en ineffektiv planøkonomi og et tiltakende kontroll- og undertrykkelsesapparat, i den hensikt å kunne realisere overordnede og byråkratiske målsetninger. Et system som er nødt til i økende grad å drive undertrykking av de arbeidere og det folk som de hevder de skal «frigjøre».

Les også: Nå prøver Trump å endre valgordningen

Rødt er således i sin grunnform et leninistisk parti. Dette er i høyeste grad forankret i virkeligheten, nærmere bestemt i Rødts eget prinsipprogram. «Leninistene» Kristjánsson og Marhaug bør ta dette til etterretning.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen