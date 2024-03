Mer sykkel for pengene

Oslo har de siste 10 årene blitt en bedre by å sykle i, men det gjenstår fortsatt mye for å gjøre hovedstaden til en ekte sykkelby. Sykkelstrategien ble foreslått og vedtatt av oss forrige gang vi hadde et blågrønt byråd, og MDG og det rødgrønne byrådet skal ha honnør for å ha fulgt den opp på en god måte.

De siste årene har utviklingen derimot stagnert. Sykkeltrafikken i Oslo er faktisk synkende, til tross for at det avgåtte rødgrønne byrådet har brukt mye energi på å skryte av hvor bra sykkelpolitikken har fungert, senest i form av et innlegg fra Sirin Stav (MDG) i Dagsavisen 6. mars.

Det nye blågrønne byrådet ønsker å snu trenden med fallende sykkeltrafikk. Vi vil vende alle steiner for å se om pengene kan brukes mer fornuftig for å få flere til å sykle.

Mange av de lavthengende fruktene er allerede gjennomført. Vi har bygget ut de aller fleste strekningene som er lette i Oslo. De gjenstående strekningene som mangler sykkeltilrettelegging er typisk store, dyre og kompliserte prosjekter, men de utgjør relativt få kilometer.

Til gjengjeld er det viktige knuter, som i dag oppleves utrygge og uoversiktlige for de som sykler. Eksemplene er mange, men alle som har prøvd å forsere Majorstukrysset på sykkel[MV1] skjønner hva jeg mener. Skal vi rydde opp i disse, får vi færre meter sykkelvei per krone, men vi får skapt trygge og gode forbindelser. Det gjør at helheten i sykkelnettet blir mye bedre.

For det er disse prosjektene som er viktigst for å få økt sykkelandelen i Oslo ytterligere, ikke 10 meter gjennom en park på Frogner eller 100 meter gjennom en rolig boliggate på Ullevål. For å øke andelen som sykler, trenger vi at flere føler seg trygge som syklister i Oslo. I stedet for ambisiøs retorikk og luftige måltall, prioriterer dagens byråd en resultatbasert sykkelpolitikk som fungerer.

Derfor vil byrådet prioritere å ordne opp i manglende lenker og hull i sykkelveinettet, fremfor å jage flest mulig kilometere. Vi går bort fra et urealistisk måltall uten forankring i budsjettene. Dette er fundert i faglige råd, som også det forrige byrådet fikk, men valgte å ignorere.

I en presset kommuneøkonomi vil vi bruke pengene der det gir størst mulig uttelling for de syklende, ikke der de hjelper oss å oppnå de flotteste måltallene.

Vi har ikke kuttet sykkelsatsingen med en krone, og vi har heller ingen planer om å gjøre det. Vi skal fortsette å bruke penger på å gjøre Oslo til en grønnere by og at flere innbyggere bruker sykkelen i det daglige. Derimot mener vi at kronene kan brukes smartere enn de har vært brukt til nå, for å få mer sykkelpolitikk for pengene.

Det burde alle som er opptatt av å gjøre Oslo til en sykkelby være enige i.

