Sykkelsatsing i det blå

MDG skal være først til å juble for alt som er bra for syklistene, men foreløpig virker det som om sykkelsatsingen i hovedstaden hules ut bit for bit.

Før MDG tok over i 2015 hadde høyresida styrt Oslo i tiår. Planene om et sykkelveinett hadde eksistert siden 1970-tallet. Men viljen til å prioritere dem over bilen var det langt verre med: Før 2015 bygget Venstre og Høyre knappe 1,5 km per år, og mye av dårlig kvalitet. Kun ni prosent opplevde Oslo som en trygg sykkelby, og sykling foregikk for mange med livet som innsats.

For det er lett å gi fagre løfter og sette seg mål langt frem i tid, uten å levere når det koster noe eller bli vanskelig. Det ser vi også på klima- og naturfeltet, år etter år.

Da MDG overtok styringa i 2015, vridde vi investeringene fra bil og motorvei til kollektivtransport, sykkel og gange. Vi tidoblet tempoet i sykkelsatsingen, og på åtte år ble det etablert eller oppgradert omtrent 150 km tilrettelagt for sykkel. Antall sykkelreiser har økt med over 50 prosent, og nå sier mer enn tre ganger så mange at de opplever Oslo som en trygg sykkelby.

Sirin Stav Sirin Stav er leder av miljøutvalget og representant for MDG i Oslo bystyre. (Beate Oma Dahle/NTB)

Det handler om sosial rettferdighet. De aller fleste i Oslo går, sykler eller reiser kollektivt i hverdagen. Biltrafikken fører til dårligere luft, mer støy og gjør skoleveiene mindre trygge. Selvsagt kan vi ofre noen få p-plasser for å sikre trygg skolevei for hundrevis av barn hver dag! Men vi er blitt så vant til ulikhet at vi ikke ser den – selv når den står eller kjører rett foran nesa på oss.

I opposisjon har Høyre kjempet en så innbitt kamp mot den grønne utviklinga, at det kunne vært skrevet bok om det. Ett eksempel er at de ville stanse sykkeltilrettelegging i Ullevålsveien til tross for at veien har vært svært ulykkesutsatt, senest med en tragisk dødsulykke i 2022. Eller da Fabian Stang lenket seg fast mot en sykkelvei i Gyldenløves gate.

Høyre mente også at det rødgrønne byrådet ville bygge en «Berlinmur rundt Oslo», fordi vi ville legge bedre til rette for fotgjengere og syklister.

Nå sitter Høyre og Venstre ved makta, med Frp som støtteparti, og så langt peker alle piler i feil retning. Først stanset de et sykkelprosjekt i Observatoriegata. Deretter halverte de det rødgrønne målet for antall kilometer sykkeltilrettelegging i år – fra 20 km til 10 km – samtidig som de kuttet målet for antall trafikksikkerhetstiltak med 40 prosent.

Så avviklet de flere støtteordninger som vi etablerte for å legge til rette for sykling. Og i forrige uke halverte de et lenge planlagt sykkelprosjekt i Eventyrveien, fordi de mener at parkeringsplasser er viktigere enn sammenhengende sykkelvei.

Samtidig er byrådets største og viktigste prioriteringer på samferdsel å bruke flere titalls milliarder på store motorveier som vil øke biltrafikken og utslippene i Oslo. Det er penger som heller kunne vært brukt på økt sykkelsatsing, tryggere skoleveier og bedre og billigere kollektivtransport.

Selv om sykkelsatsingen gires ned, vil etterdønningene etter den grønne politikken merkes i årevis. MDG satte i gang planleggingen av utallige sykkelprosjekter som skal rulles ut de neste årene – og noe av det siste vi gjorde var å legge fram et budsjett med 2,1 milliarder kroner til sykkelsatsingen de fire neste årene.

Alt ligger altså til rette for en fortsatt solid satsing på sykkel, selv med de blågrå bremsene på.

