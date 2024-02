Regjeringen kan ikke anke i klimakampen

Natur og Ungdom og Greenpeace fikk 18. januar medhold i et historisk søksmål mot staten. Søksmålet gjaldt tillatelser som var gitt til utbygging av tre nye oljefelt i Nordsjøen; Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil. Tingretten fant at oljefeltene ble tildelt uten at konsekvensene for klimaet var utredet godt nok, og derfor bryter med forvaltningsloven.

Selv om staten nå anker saken, er kjennelsen et stort gjennombrudd for klimakampen. Da klimaorganisasjonene tapte klimasøksmålet mot staten i 2020, slo likevel Høyesterett fast at konsekvenser for klimaet måtte utredes før nye oljefelt bygges ut.

At oljeselskapene må utrede konsekvensene for klima burde ikke være et pålegg fra Høyesterett, men en selvfølge. At det ikke ble gjort da tillatelsene ble gitt til å bygge ut Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil, er alvorlig.

I Norge har vi forpliktet oss til å kutte utslipp med 55 % innen 2030, og oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Debatten kan ikke lenger dreie seg om hvor man skal kutte utslipp, men hvilke ytterst få utslipp som gjenstår i 2050.

Fabian Wahl Sandvold Fabian Wahl Sandvold er sentralstyremedlem i AUF. (Privat)

Skal vi nå klimamålene, kan vi ikke bygge ut nye oljefelt som binder oss til utslipp fram mot og forbi 2050. Eller enda mer alvorlig: Bygge ut nye oljefelt uten i det hele tatt å veie det opp mot konsekvensene det får i framtida.

AUF forventer at Arbeiderpartiet i regjering tar dommen fra Oslo tingrett på alvor. Tillatelsene må trekkes tilbake, produksjonen på Breidablikk må settes på pause og det må gjennomføres nye utredninger som veier hensyn til klimaet.

Debatten kan ikke lenger dreie seg om hvor man skal kutte utslipp, men hvilke ytterst få utslipp som gjenstår i 2050.

Da må ikke bare de isolerte utslippene fra produksjonen i havet belyses, men konsekvensene av utslipp når oljen forbrennes. Oljen vi selger til utlandet leder til årlige utslipp på 500 millioner tonn CO2-ekvivalenter – 10 ganger høyere enn Norges nasjonale klimautslipp.

Les også: Regjeringen må endre kurs

For AUF finnes det ikke et alternativ til ikke å nå klimamålene. Norge har tjent store formuer på forurensende energi. Klimaendringene vi har bidratt til, truer livsgrunnlaget til millioner av mennesker. De neste seks årene skal vi ha halvert utslippene våre. Da kan vi ikke bygge ut nye oljefelt, uten engang å vite konsekvensene det får for framtida.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen