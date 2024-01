Klimaorganisasjoner vant søksmål mot staten om tre oljetillatelser

Tingretten slo torsdag fast at alle tre tillatelsene er ugyldige. Ifølge dommen har staten brutt såkalte utredningskrav ved godkjenning av olje- og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

Organisasjonene mener at statens tillatelser brøt med krav fra Høyesterett fra et tidligere klimasøksmål fra 2020. Da slo Høyesterett fast at staten må utrede konsekvensene av å tillate utvinning av olje og gass. Det hadde staten ikke gjort for de tre oljefeltene.

– Dette er en forventet, og knusende seier, sier Greenpeace-leder Frode Pleym til VG.

Forutsetter stans i produksjon

Energidepartementet ga tillatelser til utbygging og drift av tre oljefeltene etter at dommen fra Høyesterett falt.

På ett av feltene, Breidablikk, er produksjonen allerede i gang.

– Vi forutsetter at produksjonen på feltet Breidablikk stanses umiddelbart. Vi krever stans i all utbygging, slik som dommen slår fast, i de andre feltene, Yggdrasil og Tyrving, sier Pleym.

NTB har bedt om kommentar fra Energidepartementet om dommen, men har foreløpig ikke fått svar.

Pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor har følgende å si:

– Vi er ikke selv part i rettssaken og har ikke fått satt oss inn i dommen ennå. Vi vil forholde oss til norske myndigheter og oppfølgingen av saken videre, sier han.

SV og MDG jubler

Staten dømmes også til å betale en erstatning og sakskostnader for 3.260.000 kroner til Natur og Ungdom og Greenpeace.

Miljøpartiet De Grønne omtaler dommen som «en historisk jubeldag».

– Hurra for Greenpeace og Natur og Ungdom som med dette har bevist at norsk oljepolitikk er ulovlig, sier partileder Arild Hermstad i MDG til NTB.

SV mener at dommen får stor betydning for norsk petroleumsvirksomhet.

– Tiden hvor regjeringen kan fortsette sin klimafiendtlige oljeaktivitet er forbi. Nå kan ikke regjeringen lenger drive tut og kjør i oljepolitikken, uten å ta hensyn til klimaet, sier Lars Haltbrekken i SV til NTB.

