Staten anker oljetillatelse-dom fra Oslo tingrett

Det opplyser Energidepartementet i en pressemelding.

– Vi er uenige med tingretten i at det er gjort en saksbehandlingsfeil i disse tre sakene. Vi mener at saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket og Høyesteretts dom fra 2020. Staten har fulgt opp høyesterettsdommen, og vi vurderer nå også forbrenningsutslipp ved behandlingen av hver enkelt utbyggingsplan. Vi er uenige i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning, og har derfor bestemt oss for å anke, sier energiminister Terje Aasland (Ap).