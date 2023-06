Hvorfor er det så kontroversielt å snakke om barn og kjønns- og seksualitetsmangfold?

Redd Barna hadde gledet seg til å feire og markere Pride med et barnearrangement i Nygårdsparken i Bergen. Dette måtte vi dessverre avlyse på grunn av trusler.

Også vårt innhold på sosiale medier om barn som bryter med normene for kjønn og seksualitet, setter fyr på kommentarfeltene. Tusenvis av kommentarer senere stiller vi oss spørsmålet: Hvorfor er det så kontroversielt å gjøre koblingen mellom barn og kjønns- og seksualitetsmangfold?

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna (Redd Barna)

I juni bytter Redd Barna og en lang rekke av andre organisasjoner sine logoer til regnbuelogoer, og gir med det sin støtte til feiringen av mangfoldet. Når Redd Barna gjør dette, er det fordi det ligger i vårt samfunnsoppdrag å være på lag med alle barn. Det er fordi alle barn har de samme rettighetene, og de skal ivaretas. Derfor er det helt naturlig at Redd Barna også gir sin støtte til barn som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

Det er ikke bare naturlig. Det er også helt nødvendig. For de som tilhører denne gruppen barn er, i likhet med andre minoritetsgrupper, mer sårbare for rettighetsbrudd enn andre barn. Da skal en barnerettighetsorganisasjon som Redd Barna stille opp.

Vi stiller opp, blant annet ved å delta aktivt under Pride-markeringer. Kritikerne mener at vår deltakelse bidrar til seksualisering av barn og deres barndom. Vårt arbeid tilsier at barna også trenger arenaer som heier på det mangfoldet de selv, eller noen de kjenner er en del av.

Når barnas rettigheter er så tydelige, og forskningen peker på at disse rettighetene utfordres og brytes, må Redd Barna heve stemmen og si tydelig fra.

Barn venter ikke med å bli forelsket helt til de er over 18 år. De venter ikke med å forholde seg til trange eller rause kjønnsroller, eller å utforske sin identitet fram til de er voksne. Derfor er Pride viktig for en barnerettighetsorganisasjon som Redd Barna. Det er et sted for å understreke at alle barn har de samme rettighetene.

Vår oppgave er å jobbe for at Norges forpliktelser gjennom barnekonvensjonen følges opp. Da Norge i 2018 ble eksaminert av barnekomiteen, FN-organet som følger med på om landene ivaretar barnekonvensjonen, merket de seg med bekymring at barn i Norge som ikke lever opp til kjønnsstereotypier, utsettes for diskriminering, mobbing, trusler, og vold. De anbefalte at myndighetene treffer bevisstgjørende tiltak for å fremme toleranse og åpenhet om manglende samsvar med kjønnsstereotypier og om skadevirkningene av sosial kontroll, rettet mot offentligheten generelt, i tillegg til bevisstgjøringskampanjer spesielt rettet mot barn. De anbefalte også mer opplæring av lærere i likestilling og kjønnsidentitet.

Alle barn har etter barnekonvensjonens artikkel 8 rett til å ha sin egen identitet og til å være den de er. Samtidig sier barnekonvensjonen også at alle barn har rett til beskyttelse mot alle former for diskriminering, uavhengig av hvem de er.

Studier fra blant annet Fafo og Likestillingssenteret viser at unge lhbti-personer ser ut til å være en spesielt utsatt gruppe med hensyn til vold i familien, og kan ha særskilt behov for hjelp. Flere opplever å bli avvist, kastet ut eller utsatt for fysisk eller psykisk vold fra familien. Ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn, lesbiske og homofile med samisk bakgrunn og unge med ikke-normativ kjønnsidentitet er særlig utsatt.

Når barnas rettigheter er så tydelige, og forskningen peker på at disse rettighetene utfordres og brytes, må Redd Barna heve stemmen og si tydelig fra. Når noen har en rettighet, er det noen andre som har en plikt til å sikre at rettigheten blir ivaretatt.

Det er vår oppgave å bidra til kunnskap og holdningsendring og å sørge for at myndighetene gjør det de kan for å sikre rettighetene til alle barn.

Det er derfor Redd Barnas holdning at en mangfoldig og inkluderende tilnærming til kjønn og seksualitet vil komme alle barn til gode, uansett hvem de er og hva de identifiserer seg selv som. Ved at rammene for kjønn og seksualitet blir utvidet, kan barn få større frihet til å utvikle sin personlighet, identitet og seksuelle orientering fritt og uten sanksjoner i møte med samfunnet.

I fjor tok debatten fyr da Osloskolen inviterte sine skoler til å delta i Pride-paraden. I år måtte Redd Barna avlyse vårt Pride-arrangement for barn i Bergen. Det er åpenbart at det å koble barn opp til kjønns- og seksualitetsmangfold skaper sterke reaksjoner. Og, sant nok er det mange ubesvarte spørsmål på dette feltet. Det finnes veldig lite forskning på temaet, særlig knyttet til barn og unge. At det er mangelfull kunnskapsproduksjon bidrar til en lite opplyst debatt, og flere teorier får lov til å florere.

Vår inngang og forståelse er at det er nettopp fordi barna bryter med normene, det som er ansett som vanlig, for kjønn og seksualitet, at de i større grad enn andre barn blir sentrum for debatten, og får økt risiko for mobbing og diskriminering.

Det er en velkjent samfunnslogikk at de som bryter de uskrevne reglene må sanksjoneres. Løsningen må derfor være å utvide de gjeldende normene for kjønn og seksualitet gjennom mer kunnskap, mer åpenhet og mer frihet, og på den måten endre holdningene i samfunnet.

