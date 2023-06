Vi gruer oss til pride

Fjorårets skeive høydepunkt tok en mørk vending. Det som for oss to som skeive begynte som en magisk kveld på SALT, endte i tårer og febrilsk ringing for å forsikre oss om at de vi er glade i var trygge.

I år håper vi at alle streite allierte gir litt ekstra for å vise at dere er med oss – for det trenger vi.

Vi husker begge hvor vi var da vi fikk beskjeden. En gikk hånd i hånd med en annen kvinne gjennom Karl Johan; naiv, blendet av kjærlighet og stolt av at vi bor i et land hvor en kan gå slik helt trygt.

Det traff oss i magen da vi ble stoppet og fikk beskjeden om hva som hadde skjedd. Tårene kom, men trassen gjorde at det ble knuget ekstra hardt rundt flagget i hånden.

Den andre gikk alene i mørket og fikk beskjed om ikke å gå den vanlige ruten hjem. Det var ikke lenger trygt. Regnbuearmbåndet ble plassert i handlenett og hjemmet ble ikke forlatt på flere dager.

Disse minnene fører til at i stedet for å gå og glede oss når vi tenker på hvor nær vi er juni – så er vi livredde. Hver gang vi tenker på glitter, park og venner, sniker det seg en truende skygge rundt i bakgrunnen.

Vi trenger alle med på laget for et inkluderende samfunn. Et samfunn der alle kan holde hender og vise kjærlighet.

Vi har begge fått høre: «Vi trenger ikke pride lenger». Selv etter terroren i fjor. Dessverre skal det ikke mer til enn å sjekke et kommentarfelt under en artikkel om skeive for å se at det er en grunn til at vi ikke føler oss trygge.

Rundt dobbelt så stor andel skeive som heterofile har opplevd diskriminering. Det er fortsatt én av 10 som er uenige i at barn har det like bra hos samkjønnede foreldre, til tross for at forskningen sier at det som betyr noe er kjærlighet, omsorg og oppdragelse.

Ti prosent av menn er negative til å jobbe sammen med en transperson. Det er ingen tvil om at det fremdeles er et behov for å fremme skeives rettigheter.

Pride er ikke bare en fest, men en kamp som ikke slutter før alle er fri. Vi trenger alle med på laget for et inkluderende samfunn. Et samfunn der alle kan holde hender og vise kjærlighet, gamle som unge.

«Alle som vet hva kjærlighet er, vet umiddelbart at det ikke er farlig» – Kim Friele.

Som skeive ber vi i år dere streite om å gjøre det dere kan for å hjelpe oss å føle oss trygge.

Lær om hva det vil si å være skeiv, heng opp regnbueflagg og konfronter hverdagens homofobi blant venner og kollegaer. Og fortsett med det etter at pride-måneden er over.

Husk; homofobi er ikke hovedsakelig et problem blant skeive, men blant streite. Vi kan ikke vinne denne kampen uten dere.

