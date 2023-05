FRI: Forståelse for at politiet vil skille mellom jobb og privat

Politiet har besluttet at politifolk ikke lenger får gå i Pride i uniform. Politidirektoratet opplyser at de har hatt flere dialogmøter med LHBT+ organisasjoner det siste året.

Tilbakeslag

Den pensjonerte politioverbetjenten Bård Stensli sier politiets uniformsnekt i Prideparaden er et stort tilbakeslag for skeiv kjærlighet i politiet.

Han sier det er trist at politiet nå nekter sine ansatte å gå i pridetog i uniform. Stensli kjempet i en årrekke for at politiet skulle delta i pridemarkeringene.

– Det er trist. Jeg har lagt ned nesten 20 år med arbeid og energi for dette, sier han til Politiforum.

Han reagerer også på at Forsvaret vil la sine ansatte gå i uniform og spør seg om soldater er mindre utsatt enn politiet.

– Det er ulike synspunkter og det har vi respekt for. Samtidig opplever vi at det er forståelse for begrunnelsen for beslutningen, sier beredskapsdirektør Tone Vangen til NTB.

Regnbueflagg

Hun sier videre at politiet kommer til å flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder, delta på ulike arrangementer og markere Pride i sosiale medier.

– Vi skal være en åpen og inkluderende etat og oppfordrer alle våre ansatte til å delta i prideparader, sier Wangen.

Organisasjonen FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har forståelse for at politiet velger annerledes i år.

– Vi registrerer at politiet nå ønsker å revidere sitt uniformsreglement slik at det går et skarpere skille mellom hvem som er i aktiv tjeneste og ikke. Vi mener dette er en løsning som ivaretar de av oss som ikke opplever politiuniformer som trygge samtidig som man som politiansatt fortsatt kan representere arbeidsplassen sin i paraden. Om det er en god løsning på sikt, avhenger av hvordan politiet driver mangfoldsarbeidet videre, skriver leder av Fri, Inge Alexander Gjestvang i en e-post til Dagsavisen.

Hadde dere helst sett at politiet gikk i uniform i Pride-paraden?

– Generelt sett er det ikke uvanlig å skille mellom når en person med uniformsplikt er i aktiv tjeneste og når vedkommende har klokket ut, og vi har forståelse for at politiet ønsker å fjerne eventuell tvil rundt hvem som er på jobb i forbindelse med paraden og hvem som deltar, sier han videre.

Mål

Justisdepartementet oppgir politiets sikkerhet som en årsak, da uniformert politi kan virke som et mål. Er det en grunn dere forstår og kjøper?

– I PSTs nasjonale sikkerhetsvurdering for 2023 nevnes skeive som en del av fiendebildet til både radikale islamister og høyreekstreme, og vi er opptatt av sikkerheten og tryggheten til alle som deltar på Pride-markeringer uavhengig av om de er politi eller ikke. Vi vet at Pride-arrangører over hele landet er i nær dialog med sine respektive politidistrikt for å sikre at Pride-sesongen 2023 blir trygg og god for alle som ønsker å markere, sier Gjestvang.

Inge Alexander Gjestvang, Leder av FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. (FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold)

Politiet oppfordrer alle ansatte til å gå i Pride, men uten uniform.

– Vi leser politiets uttalelse som en fortsatt tydelig støtte til Pride og verdiene bak, og noterer oss at politiet vil sikre og risikovurdere samtlige Pride-arrangement. Dette anser vi som en bred forpliktelse når det gjelder tolkning av hva et Pride-arrangement er, nemlig et tydelig uttrykk for ytrings- og forsamlingsfrihet, sier han.

I fjor ble paraden avlyst på grunn av den tragiske skytingen i sentrum av Oslo. Hva slags parade forventer dere i år?

– Vi forventer bred tilslutning rundt den politiske markeringen en pride-parade er, og håper på rekordoppmøte både i Oslo og de andre stedene i landet hvor man går. Terrorangrepet i fjor og de mange tilbakeslagene for skeives rettigheter både nasjonalt og internasjonalt viser oss tydelig at kampen fortsetter, sier Fri-lederen.

