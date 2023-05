I dag feirer vi frigjøringsdagen

I dag lyser jeg fred over minnet til alle de som har mistet liv og helse i politiske konflikter og kriger som kunne vært unngått.

I dag minnes jeg at min bestefar måtte skyte mot unge tyske soldater som ikke hadde kommet til Gloppedalsura i Bjerkreim av egen fri vilje for å dø.

Kenneth Bakkehaug. (Privat)

I dag er jeg trist fordi min farmor som ung kvinne måtte flykte fra sitt hjem, fordi huset skulle bombes i en flyøvelse.

I dag er jeg sint fordi noen anga min farfar som hadde tilknytning til Milorg, og derfor ble fange på Grini.

I dag syns jeg synd på min bestemor som sto konfirmant under krigen, uten at hennes brødre og far kunne delta.

I dag beundrer jeg motet til hennes brødre, som reiste til England, vervet seg i marinen, og beskyttet krigsseilerne mot bomber og torpedoer fra fienden. De mange sjøfolkene som omkom fortjente alle å få leve!

I dag sørger jeg over at min oldefar ble fange i konsentrasjonsleir, og måtte oppleve at hans bror aldri kom levende hjem. Å være mistenkt for å lytte på illegal radio var nok å bli dømt til tvangsarbeid i en leir hvor folk ble henrettet, uten rettergang.

I dag er det vemodig å tenke på at barn ble gasset, hengt og skutt, fordi mennesker med makt hadde fordel av å drepe unger som ikke hadde gjort annet galt enn å være født av jødiske foreldre.

I dag gremmes jeg over politikere som erklærer meningsmotstandere som uønsket, fordi de har stilt kritiske spørsmål til partiledelsen i debatter.

I dag blir jeg påminnet om at krenkelser av demokratiet begynner med utestengelsen, hemmelighold og mangel på åpenhet, løgn og falske anklager.

I dag opplever jeg at fryktkulturen fremdeles brukes som et virkemiddel for å beholde makten hos farlige politiske ledere.

I dag heier jeg på de som er for åpenhet, bred politisk deltakelse og har omtanke for ulikheter.

I dag fremsnakker jeg dem som er etterrettelig, og lytter til mennesker som har andre meninger enn dem selv med respekt.

I dag feirer jeg frigjøringsdagen, ved å minne mine venner på at fremtidig frihet og demokrati fortsatt er en kamp som noen må ta.

I dag hedrer jeg frigjøringsdagen, ved å fortsette å stå for det jeg tror på og mener er rett – selv når det krever mye av meg og mine.

Gratulerer med frigjøringsdagen!

