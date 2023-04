Full fart for vindkraft på land?

I en leder 11. april om grunnrenteskatt på vindkraft, ber Dagsavisen om forutsigbare rammevilkår for ny vindkraft på land. Ifølge Dagsavisen er alle tjent med at vi «får full fart på vindmøllene og at det blir flere av dem».

Vindkraftutbyggingen er blitt en tydelig konfliktdimensjon i norsk politikk med steile fronter mellom sentrum og distrikt. Myndighetenes praksis og aktørenes framgangsmåte har utfordret legaliteten både til konsesjonssystemet og tilliten til dem som styrer.

Sverre Sivertsen Sverre Sivertsen er rådgiver i Motvind Norge. (Privat)

Derfor bør avisen være forsiktig med å framsnakke vindkraft på land som løsning på framtidig energibehov.

Når Dagsavisen skriver at «det er delvis stor lokal motstand mot å få vindmøller i vår bakgård», må vi spørre hvem sin bakgård det er snakk om.

Vindkraften bygges jo vitterlig ikke i sentrale strøk på Østlandet, men på øyer, lynghei og ikoniske fjell langs vestlandskysten og nordover. Det var her opprøret startet.

Folket aksepterte ikke at deres allmenninger skulle bli ødelagt, og at de måtte leve med støy, lysblink og forurensning i overskuelig framtid. Det sved ekstra å se at investorene gjemte bort profitten i skatteparadis.

[ Stortinget krever pause i elektrifiseringen ]

Motvind Norge har vist at Fosen-saken bare er toppen av et isfjell av lovbrudd i vindkraftsakene. Lovbruddene må granskes og en revisjon av lovverket er nødvendig. Inntil lovlig rettstilstand er opprettet, bør videre utbygging settes på vent.

Dagsavisen gjør et poeng av at vindkraft er den billigste og raskeste måten å lykkes med det grønne skiftet på. Men da underslås det at vindkraften er blitt dobbelt så dyr på kort tid grunnet prisøkning på turbiner.

Energikommisjonen har vist at det er store potensial for energiøkonomisering i bygg og næringsliv. Det må utløses før man starter en ny og konfliktfylt rasering av naturen. Skal vi få legitimitet for ny kraftutbygging, må folk skjønne at det er gjort gode grep på enøk først.

Dagsavisen bør derfor be regjeringen om å ta politiske grep og rydde i egen bakgård før den ber om full gass i vindkraftutbygging i andres nærmiljø.

[ Jo Moen Bredeveien: Det var en TV-serie som fikk i gang en helt nødvendig debatt om eierskapet til vindkraften ]

[ «En gunstig plassering av et havvind-anlegg i dag, kan være ugunstig om 20 år» ]