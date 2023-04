Natur vgs: På vei mot et mindre inkluderende Oslo?

I dag står nærmere 100.000 unge voksne under 30 år utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Statistikk fra Nav viser at antall varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2006.

Veien fra utenforskap til en utdanning og samfunnsdeltakelse kan være lang og krevende for enkelte. For å lykkes, trenger disse unge voksne tett oppfølging og et inkluderende opplæringstilbud.

At byrådet ikke vil berge Natur videregående skole fra nedleggelse er dobbelt uheldig. Flere har de siste dagene påpekt at dette er en feil kurs å velge siden behovet for arbeidskraft til det grønne skiftet bare øker.

Det ikke alle er like klar over, er at nedleggelsen også er et stort tilbakeslag for de som trenger Natur videregående skole for å lykkes med å bygge gode og verdige liv.

Unikum As har gjennom arbeidet på Bygdøy kongsgård og stiftelsen Norsk Folkemuseum, samarbeidet med Natur videregående skole om å utdanne unge voksne til grønt arbeid over flere år. Tilbudet har vært en innertier for arbeidssøkere som deltar i tiltaket arbeidsforberedende trening hos Unikum, og vært en av de viktigste samarbeidspartnerne vi har.

Muligheten som Natur videregående skole har gitt disse menneskene, har på mange måter vært livreddende. I dag har mange av disse fagbrev som gartner og er i full jobb. De lever gode, meningsfylte og produktive liv.

Vi kan bare takke menneskene som jobber på Natur vgs. for dette. De har hatt et helt særegent blikk for hva den enkelte med utvidet bistandsbehov trenger. Med sitt praktiske og skreddersydde tilbud har Natur gjort en uvurderlig innsats for arbeidsinkludering i Oslo.

Kompetansemiljøet og elevtilbudet ved Natur vgs. er uerstattelig, og opparbeidet helt siden 1886.

Unikum har den siste tiden hjulpet fire unge voksne jobbsøkere med å kvalifisere seg til skoleplass ved Natur videregående skole. Nå ser disse fire at veien videre inn i arbeidslivet smuldrer opp foran øynene deres.

At fire unge voksne mister et nødvendig tilbud, høres kanskje ikke så dramatisk ut. Men tilbudet ved Natur vgs. kan for disse utgjøre forskjellen mellom et liv i arbeid eller et liv på uføretrygd. I tillegg kan vi ikke undervurdere den negative signalverdien av at et opplæringstilbud som sikrer mangfold i Osloskolen blir nedlagt.

Kommunen gir forsikringer om at søkerne som nå mister muligheten til å forfølge karrieredrømmen ved Natur vgs., vil få et tilsvarende tilbud ved Stovner videregående skole. Vi ønsker ikke å si noe negativt om Stovner vgs. Men en ting vet vi: Kompetansemiljøet og elevtilbudet ved Natur vgs. er uerstattelig, og opparbeidet helt siden 1886.

[ Bakgrunn: I vinter har det foregått et spill utenfor klasserommet, som endte med nedleggelse ]

Vi ser heller ikke at de har en ren gartnerutdanning som fører til fagbrev, som Natur vgs. tilbyr. Stovner har en anleggsgartnerutdanning som er en helt annen fagutdanning rettet mot bygg og anlegg. Den er også mer fysisk krevende. Natur vgs. har en bygartnerprofil med fokus på spiselige vekster, planteproduksjon, stell av prydvekster, vedlikehold og gartnerarbeid i drivhus og på friland.

Dette synliggjør at ved å legge ned Natur vgs., legger de i praksis ned den eneste gartnerutdanningen vi har i Oslo.

Vi mener Oslo kommune ikke har råd til å miste en av de beste og mest fremtidsrettede inkluderingsarenaene vi har. Natur vgs. må bestå – og innlemmes i det kommunale tilbudet.

For kommunen handler dette om å vise at den tar sitt samfunnsoppdrag på alvor. I arbeidet med det grønne skiftet, mangfold og arbeidsinkludering er Natur videregående skole en ledestjerne som kommunen ikke kan tillate seg å miste.

[ Emma Halsey (16): – For meg er det ikke noe annet alternativ. Det kan ende med at jeg dropper ut ]

[ Venstre-topp om nedleggelsen: – Arrogant av byrådet ]