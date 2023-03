Vurderer å droppe ut etter nedleggelsen av Natur vgs.

Torsdag markerte elever, foresatte, lærere og politikere sin motstand mot nedleggelsen av skolen, da de demonstrerte i Borggården utenfor Oslo rådhus.

– Det var kanskje 50–60 personer her, sier Emma Halsey til Dagsavisen.

Halsey går i første klasse på Natur Vgs, og hadde tenkt til å ha hund som fordypningsfag neste år.

– Jeg har min egen hund, den 14 år gamle Cairnterrieren Peik. Men på skolen har jeg med naboens hund, siden Peik er så gammel, og det blir mye stress for ham å være med på skolen hver dag, sier hun.

Tirsdag vedtok styret ved Natur videregående skole å legge ned driften fra neste skoleår, på grunn av manglende økonomisk støtte fra kommunen. Det synes elever, foresatte og flere politikere er en dårlig idé.

Nå ser disse planene til å gå i vasken.

Jeg skjønner ikke at kommunen vil avvikle en så velfungerende skole. — Emma Halsey, elev ved Natur vgs.

– Stovner videregående, som tar over etter Natur vgs., har ikke hundelinje, sier hun.

Halsey er ærlig på at hun har slitt på skolen da hun var yngre, og vurderte musikk og helse og oppvekst i første omgang.

– Men det var ikke noe reelt alternativ for meg, sier hun.

Først da hun fikk høre om Natur vgs. fant hun ut at dette var noe for henne.

– Jeg skjønner ikke at kommunen vil avvikle en så velfungerende skole. På Natur vgs. fant jeg trygghet, de scorer veldig høyt på elevtrivsel, de har gode lærere som ser deg og gir deg tett oppfølging, og de har de kontaktene de trenger når det gjelder gårder og staller. Stovner har ikke det nettverket, sier hun.

[ Gunhild (28) og Peter (67): – Hun vet godt at jeg blir gammel og elendig ]

Snakket med skolebyråden

Emma Halsey snakket med skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) etter demonstrasjonen, og fikk inntrykk av at alt håp ikke var ute.

– Hun sto støtt på at de skulle finne en løsning.

Både to- og firbente demonstranter gjorde sitt for å redde Natur Videregående Skole utenfor Rådhuset i Oslo torsdag. (Aslak Borgersrud)

Men hun var også klar på at tilbudet skulle være kommunalt, og ikke privat, legger hun til.

Hva Halsey gjør neste år vet hun ikke ennå.

– Stovner er som sagt ikke noe alternativ for meg. Mulig jeg dropper ut, og tar et friår for å finne ut hva jeg vil, sier hun.

– Det at elever dropper ut, er vel ikke akkurat det skolebyråden og Oslo kommune ønsker, spør hun retorisk.

[ Utdanning på naturlig vis ]

– Lei meg

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg deltok på demonstrasjonen, og sier det var en sterk opplevelse å være til stede.

– Her møtte vi elever som stiller opp og bryr seg om skolen sin. De sa akkurat hva de mener til oss politikere, noe jeg syne ser veldig bra, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (Høyre) møtte opp for å gi sin støtte til demonstrantene. (Aslak Borgersrud)

Han sier videre et det ikke er så viktig hvem som eier skolen.

– Om det er kommunen eller private spille ingen rolle for meg. Skolen har vært privat i over 100 år, og det kunne gjerne fortsatt slik for meg. Men det viktige er at tilbudet fortsetter, ikke hvem som eier skolen, sier han.

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) deltok også på demonstrasjonen, og Lae Solberg lot seg ikke imponere av hva hun sa.

– Byrådet pakker inn det som er virkeligheten her, og det er at byrådet – Ap, SV, og MDG – ønsker å legge ned skolen, og det har de gjort det lenge. De har et horn i siden til alle skoler som drives privat, og har ikke vært konstruktive med tanke på å finne løsninger som ville tilfredsstilt deres egne ideologiske kjepphester. Byrådet kunne tatt kontakt med skolen tidligere, og spurt om det var mulig å overta. Så jeg ble veldig lei meg, da jeg hørte Sunniva. Jeg tror vi politikere skal høre på elever, og her var det typisk politikersnakk som ikke tok ansvar for at en skole går under, sier Høyre-politikeren.

[ Redder Natur vgs med støtte fra Rødt ]

Imponert

Også Venstres Hallstein Bjercke lot seg imponere av elevenes engasjement.

– Det var fantastisk å se engasjementet til elevene her i dag. Det viser hvorfor denne skolen må reddes. Og det viser hvor unik Natur videregående skole er, sier Bjercke til Dagsavisen.

Jeg lovet elevene at Venstre skal gjøre alt vi kan for at Natur vgs skal overleve. — Hallstein Bjercke (V)

– De siste dagene har jeg blitt kontaktet av elever og foreldre som er redd for framtida. Mange forteller at de aldri hadde kommet seg gjennom skolen hvis det ikke hadde fantes et tilbud som Natur vgs. Denne skolen gir et unikt tilbud for dem som ikke finner seg til rette i den vanlige skolen. Jeg lovet elevene at Venstre skal gjøre alt vi kan for at Natur vgs. skal overleve. Nå forventer jeg at byråden jobber raskt med å avklare om hun mener det er mulig for Oslo kommune å overta skolen, slik at elever og ansatte ikke må leve i usikkerhet for lenge. Dersom ikke byråden har konkludert innen bystyremøtet 19. april vil Venstre ta opp saken på ny i dette møtet, sier han.

Jurist Anine Kierulf har en sønn som går på skolen, og ble kontakten av elevene da de trengte råd om hva som skulle til for å holde en lovlig demonstrasjon.

– Jeg er her for å vise min støtte, sier hun til Dagsavisen.

Jurist Anine Kierulf er foreldre til en elev ved Natur Videregående skole. Hun møtte opp i demonstrasjon torsdag. (Aslak Borgersrud)

– Det er uforståelig at dette tilbudet legges ned. Dette er en skole som scorer svært høyt på trivsel, og tidligere elever har sagt at de ikke hadde vært der de er i dag, om det ikke hadde vært for skolen, sier hun.

Hun mener at byrådet har satt elevene i en håpløs situasjon.

– Mange elever aner ikke hva de nå skal gjøre, og mange må ta første klasse om igjen. Jeg er imponert over eleven som har klart å mobilisere på så kort varsel, sier hun.

Dette har kommet helt bardust på oss og vår sønn, og vi aner ikke hva vi skal gjøre neste år. Om da ikke Oslo kommune i 12 time snur, og gjøre noe mer fornuftig enn det de har gjort til nå, sier hun.

– Til slutt, hva vil du si til byrådet?

– Om dere virkelig ønsker et grønt tilbud, et grønt skifte og engasjerte elver som jobber for miljøet, er det bare én løsning på saken, Og den skulle dere annonsert for lenge siden. Men det er menneskelig å feile, så at dere ikke har gjort det fram til nå, får så være, men gjør det nå, oppfordrer Anine Kierulf.

[ Natur vgs. legges ned – dette har skjedd ]

[ Helomvending fra Rødt om Natur videregående skole ]