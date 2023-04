En stor skam, Arbeiderpartiet

Knut Hovland, tidligere fagbladredaktør, Kråkerøy. (Privat)

Norge er i en økonomisk situasjon som skulle tilsi at vi har råd til å holde skolene i orden. Selv i krisetider. Både av hensyn til elevene og lærerne, men også av hensyn til lokalsamfunnene skolene ligger i. Skolene er møteplasser og ofte viktige for den lokale kulturen. Dette vet alle, også politikerne. Likevel skjer det for lite – og for sent.

Både elevene og lærerne på Begby skal være glade for at de har en så tydelig og frittalende rektor. Han tar ansvaret sitt som skoleleder på alvor

Demokraten hadde nylig en stor reportasje fra Begby skole, en 47 år gammel skole med drøyt 450 elever og 55 ansatte. Der er det deler av taket som har falt ned, det lekker fra taket i gymsalen og det er svikt i deler av gulvet. Bare for å ha nevnt noe. Forfallet har nå gått så langt at det trolig må bygges en ny skole. Men når den kommer, er høyst usikkert.

Rektor ved Begby skole, Tom Richard Berg, sa det slik til Demokraten: «Det sies at rot avler rot. Det er jo ikke noe rart at elevene ikke er interessert i å ta vare på skolen. Selv om de er glade i skolen sin, så ser det ikke trivelig ut her.»

I himlingen utenfor gymsalen har plankebord falt ned. Flere takplanker har ulik grad av elde. (Gry Catinka Wold)

Både elevene og lærerne på Begby skal være glade for at de har en så tydelig og frittalende rektor. Han tar ansvaret sitt som skoleleder på alvor og sender klare beskjeder til kommunens politikere og administrative ledelse. Det fortjener han all mulig honnør for. Viktigst er det likevel at både han og hele lokalsamfunnet på Begby blir hørt og at det skjer noe.

I den kommende kommunevalgkampen vil vi igjen høre løfter og fagre ord fra både Arbeiderpartiet og flere andre partier om hvor mye det skal satses på den kommunale fellesskolen og hvor viktig det er å unngå privatisering.

Det politiske hovedansvaret i kommunen sitter Arbeiderpartiet med, akkurat som på nasjonalt plan. Selv om det er andre partier som også sitter med en hånd på rattet, kan ikke Arbeiderpartiet løpe fra sitt ansvar. De vil gjerne framstå som partiet som sikrer velferden og de gode offentlige tilbudene – inkludert en trygg, motiverende og god skole – men i praksis ser vi dessverre noe helt annet.

Skoler som forfaller er et stort problem både i Fredrikstad og i mange andre kommuner i landet, noe blant annet Arbeidstilsynet har pekt på gjentatte ganger. Overlege Jan Wilhelm Bakke sier det slik til Klassekampen: «Situasjonen er alvorlig. Vi har uhorvelig mange eksempler på helt uakseptable forhold. For lite penger til vedlikehold fører til et dårlig inneklima og blir dyrt i lengden.»

I den kommende kommunevalgkampen vil vi igjen høre løfter og fagre ord fra både Arbeiderpartiet og flere andre partier om hvor mye det skal satses på den kommunale fellesskolen og hvor viktig det er å unngå privatisering. Det er vel og bra, men hvis det ikke innebærer noe i praksis har det null verdi. Zero.

Det engasjementet lokalsamfunnet på Begby har vist, er trolig det eneste som hjelper. Det kan mange lokalsamfunn både i Fredrikstad og andre steder i landet lære av.

Stå på!

