Arrangerer folkemøte om forfallet på Begby skole

– Det sies at rot avler rot. Når vi ser på dette… Det er jo ikke noe rart at elevene ikke er interessert i å ta vare på skolen. Selv om de er glade i skolen sin, så ser det ikke trivelig ut her, sier rektor Tom Richard Berg.

Dagsavisen Demokraten har fått en omvisning på skolen som huser 450 elever fordelt på 1.–10. trinn, og cirka 55 ansatte i skole og SFO. I forrige uke ramlet en taklampe og deler av taket ned, og unngikk bare så vidt å treffe elever. At skolen forfaller, er det ingen tvil om, selv om ikke den hendelsen hadde direkte med forfallet å gjøre.

– Vi gikk over hele taket her inne, etter at vi fant ut at det var noe feil med festene på takplaten. Så nå skal det være trygt, forteller Berg.

Nedslitt og gammelt

Begby skole består av både fast bygningsmasse og brakkeenheter. Inne i brakka til sjuende klasse leder en liten gang inn til flere klasserom. Selv om bygget er helt og rent innendørs, bærer utsiden preg av at det midlertidige bygget har stått her i mange år.

Selve skolen ble bygget i 1976, noe bygningsmassen vitner om; ødelagte persienner, bulkete takrenner og skitne vegger hjelper ikke på inntrykket. Når vi går inn i byggene, blir det også klart at planløsningene ikke fungerer til dagens bruk eller størrelsen på elevmassen; blant annet er gangene for små og for trange.

– På de laveste trinnene er det så lite plass til yttertøy, at vi må bruke deler av klasserommet som garderobe. Det klart at det ikke er en ideell situasjon, forteller rektor Berg.

– Alle overflater er i behov av oppussing, både innvendig og utvendig. Det kommer til å bli dyrt å vedlikeholde skolen, hvis vi må vente tjue år på at de bygger en ny, sier leder Kjetil Kolstad i Begby lokalsamfunnsutvalg. (Gry Catinka Wold)

Taket lekker

Utfordringene står i kø på Begby skole. Brakka som per i dag huser sjuendeklassingene, fungerer til sitt bruk, til tross for at den bærer preg av alder. Til høyre rektor Tom Richard Berg, og til venstre BLSU-leder Kjetil Kolstad. (Gry Catinka Wold)

Noen av de største problemene opplever de i skolens i gymsal.

– I gymsalen opplever vi at det lekker fra taket. Det kommer ikke fra et spesifikt sted, men det er små lekkasjer som drypper her og der. Og den ene delen av gulvet har stor svikt, i tillegg til at salen er for liten for 30 elever på ungdomstrinnet, sier Berg.

Han oppfatter ikke at innemiljøet bærer preg av lekkasjene.

– Vi har ingen mistanke om at det har utviklet seg sopp eller slikt, men skal ha en inspeksjon til våren for sikkerhets skyld.

Leder i Begby lokalsamfunnsutvalg, Kjetil Kolstad, mener at tilstanden på skolen er så dårlig, at de nå har kalt inn til et folkemøte om saken. Dit kommer blant annet representanter fra skoleetaten i Fredrikstad kommune.

– Skolen er så nedslitt at det må bygges en ny skole. Men hva om det tar 20 år? Det vi må ha svar på, er hva som skjer med skolen her i mellomtiden, hvis det tar såpass lang tid, sier Kolstad, som anslår at vedlikeholdsbehovet vil få en kostnadsramme på om lag 50 millioner kroner.

Leder i Begby lokalsamfunnsutvalg, Helge Kolstad, konstaterer at det er betydelig svikt i deler av gymsal-gulvet. - Her gynger det godt, det hadde jo passet bra hvis vi braste gjennom her akkurat nå. Begby skole

– Påvirker ikke kvaliteten

Skjolder i taket på gymsal-bygget, viser spor etter vannlekkasjer. Selv om rektor ikke har ikke mistanke om at det har dannet seg mugg på grunn av skadene, skal skolen inspiseres for mugg og sopp til våren. (Gry Catinka Wold)

Marianne Bekker er direktør for utdanning og oppvekst i Fredrikstad kommune. Hun mener at barnas læringsutbytte ivaretas, selv om skolene er gamle og nedslitt.

– Det viktigste i elevenes opplæring er lærernes kompetanse, i tillegg til god ledelse av skolen, sier hun.

– Når skoler – slik som Begby – forfaller, hvordan tenker du at det påvirker barnas arbeidsmiljø?

– Vi ser ingen forskjeller på elevenes læringsutbytte på elever som går i nyere skolebygg enn de som går i gamle skolebygg. Da ser vi på eksamensresultater, nasjonale prøver, 9A-saker eller avvik med mer, svarer hun.

Fredrikstad kommune ikke er alene om å ha utfordringer knyttet til vedlikehold av skolene, som en rekke artikler i blant annet fagbladet Utdanningsnytt viser.

«Skolebygg er et kommunalt ansvar» var kunnskapsminister Tonje Brennas (Ap) klokkeklare beskjed da Stortinget behandlet et forslag fra SV om å sette i verk en oppussingsplan for Skole-Norge, ifølge magasinet. I en serie artikler har de vist fram forfall og dårlig inneklima på en stor andel av landets skoler. Men kunnskapsministeren mener dette er noe kommunene må ta seg av på egen hånd uten innblanding fra staten.

Det er imidlertid kommunesektorens organisasjon (KS) uenige i.

– Det er urimelig å forvente at kommuner og fylkeskommuner kan «ordne opp på egen hånd» når samlet inntektsramme for den enkelte kommune og fylkeskommune uansett styres på nasjonalt nivå av Stortinget, svarer Helge Eide, områdedirektør samfunn, velferd og demokrati i kommuneorganisasjonen KS, via e-post til Utdanningsnytt.

Gymsalen på Begby skole har i perioder vært stengt, eller de har bare brukt deler av den, på grunn av manglende vedlikehold. (Gry Catinka Wold)

Alvorlig situasjon

I taket utenfor gymsalen har plankebord falt ned. Etter mange år med vedlikehold, ser man at flere takplanker har ulik grad av elde. (Gry Catinka Wold)

At Skole-Norge råtner på rot, er ikke noe nytt. Allerede for ti år siden ropte Arbeidstilsynet varsku, og ga ni av ti kommuner pålegg for dårlig inneklima på skolene. De mente at millioner av offentlige kroner sløses bort på å la skolebyggene forfalle.

– Situasjonen er alvorlig. Vi har uhorvelig mange eksempler på helt uakseptable forhold, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet til Klassekampen i forbindelse med påleggene, og trekker fram at når skolene jevnt over får altfor lite penger til vedlikehold, gir det dårlig inneklima for elevene – og blir dyrt i lengden.

Flere kommuner velger til slutt å bygge nytt istedenfor å reparere den forfalte bygningsmassen. Det mener Bakke er sløsing av offentlige midler.

– Når man bygger nytt, kan årskostnadene bli så mye som tre ganger høyere enn hvis man heller vedlikeholder de gamle byggene, sier han til Klassekampen.

I perioder har toaletter på Begby skole vært stengt av, slik at elevene ikke har fått brukt dem ved behov. – Disse er åpne, men etter en hendelse tidligere i dag ramlet både såpedispenser og speil ned fra veggen, forklarer rektor Berg og forsikrer at det blir reparert påfølgende dag. – Toalettene fungerer, men de er jo ikke akkurat trivelige. (Gry Catinka Wold)

Begby skole – tilstand og aktuelle tiltak

Temamøte 27. mars 2023

Klokka 18.00 – 19.50 i gymsalen på Begby skole

Hovedtemaer for møtet:

Skolen er i dårlig tilstand. Det er aktuelt å bygge ny. Når kan det skje?

Den eksisterende skolen må holdes ved like. Hva gjøres med de åpenbare manglene, og når?

Til stede på møtet:

Rektor Tom Richard Berg, skoleetaten i Fredrikstad ved utvalgsleder Malin Krå Simensen og skolesjef Marianne Bekker, teknisk avdeling ved utvalgsleder Elin Tvete og teknisk sjef Atle Holten, leder i foreldrerådet Marion Torp, elevrådet ved leder Hans Jacob Aure og nestleder Julia Berntsen, samt BLSU ved leder Helge Kolstad

---