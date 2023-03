Jo, vi må mate fuglene

Espen Hågensen Rusdal skriver i en kommentar i Dagsavisen at man ikke skal mate fuglene. «Gir du mat til fugler, gir du mat til rotter», er hans konklusjon.

Det er tydelig at han aldri har matet fugler en kald vinterdag. Den skalken han ser for seg at rottene får, er oppspist nesten før den treffer bakken.

Det blir surrealistisk når Rusdal påstår at fugler lider av overvekt så «mange flyr lite eller knapt noe lenger». Hvor har han dette fra?

Overvekt er et problem hos mennesker, og i noen tilfeller deres familiedyr, ikke hos viltlevende dyr. En undersøkelse fra 2018 viste at 60–70 prosent av den norske befolkningen over 20 år er overvektige. Det er normalt å være overvektig for mennesker, men det er helt uvanlig for ville dyr. Deres problem er å finne nok mat til å klare seg gjennom lange, kalde, energikrevende vinternetter. Det er en kamp fra dag til dag for å overleve.

Det er sult og avmagring som er problemet for mange fuglearter, og at de sakte, men sikkert dør ut. Antall sjøfugler i verden er redusert med 70 prosent siden midten av forrige århundre. Åtte av ti måkearter som hekker i Norge er truet. Mange kjente småfuglarter er i ferd med å forsvinne.

Mating av fugler er en viktig del av bevaringsarbeidet for blant annet rødlista arter. Det er klart vi skal fortsette med det. Også med mating av byduer. De nedstammer fra tamduer og er helt avhengige av mennesker for mat og overlevelse.

Det som er et problem, er dumping av store mengder uegnet mat til fuglene. Det kan gjerne forbys.

Rusdal hevder at vi ikke trenger å mate fuglene, for «Oslo flommer over av mat allerede». Han peker på kebab som folk kaster fra seg på lørdagskveldene. Her er han ved roten av det såkalte rotteproblemet – forsøpling, uten at han kobler det. Han skylder på fuglemating.

Vanlig fuglemating som foregår på dagtid fører ikke til forsøpling, da hver smule blir oppspist. Det som er et problem, er dumping av store mengder uegnet mat til fuglene. Det kan gjerne forbys.

Når Rusdal påstår at fuglene er «plagsomme» fordi de gjør fra seg, må vi minne om all lidelsen som vi påfører andre arter på grunn av vår grådighet og egoisme. Vi har grepet inn i alle aspekter av de ville dyrenes liv og påtvunget dem en tett sameksistens med mennesker, fordi det nesten ikke finnes uberørte områder igjen der dyrene får leve i fred. Vi driver rovdrift på havet og påfører sjøfuglene massedød som følge av sult. Samtidig klages det på sultne måker som flokker seg i parkene.

For mange urbane mennesker er mating av fugler det nærmeste de kommer kontakt med naturen. Studier viser at omsorg for livet rundt oss bidrar til mindre stress og depresjon, og bedre mental helse. Det er gode tradisjoner i Norge for å mate fugler om vinteren, og dette må vi fortsette med.

Ingen skal behøve å ha dårlig samvittighet for å redde liv.

