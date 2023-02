Det er ikke vanlige dyrs tur!

Klima- og miljøministerens ord falt etter at naturavtalen ble vedtatt i Canada rett før jul i fjor, men at han brisker seg på internasjonale arenaer med lovnader om å verne naturen og dets mangfold, beskytter ikke alle. I følge regjeringen inkluderes ikke ulven i Norges naturmangfold. Barth Eide forsvarer vedtaket fra rovviltnemndene om at 21 av Norges rundt cirka 120 ulver skulle felles innenfor ulvesonen i Norge.

Birgitte Førsund (Privat)

Hvorfor? I mangel av ideologiske skillelinjer, har de politiske partiene strukket seg etter tabloidvennlige kampsaker. Det skaper overskrifter med mål om å nå ut til flere velgere, som igjen skal kunne brukes til å forhandle seg fram til maktposisjoner. Derfor blir disse kampsakene så viktig for politikerne. Men det har en pris som neste generasjon neppe vil forstå – i dette tilfellet med alvorlig konsekvenser for naturmangfoldet og balansen slik naturen selv har skapt det. Regjeringen utsletter ulven bevisst for å sikre politisk makt – ikke for å sikre naturmangfold.

Vi – samfunnet – trenger ikke enkeltstående kampsaker i regi av politikere som kun tenker kortsiktig på egen gunst og makt – og ikke naturens beste. Vi trenger politikere som har visjoner og mål som forener, motivere og engasjerer oss alle uavhengig av hvor du står politisk. Spesielt trenger vi dette i en tid da polarisering treffer hardt både nasjonalt og internasjonalt.

Jo mer tabloid politikken blir, jo mer rammer det samfunnet og naturen negativt. Så kjære Espen Barth Eide: Hva om du kunne bidra til samlende og troverdige mål for å sikre naturen og det mangfoldet vi har i dag? Hvorfor er det så umulig å tenke nytt slik at ingen arter må utryddes for politisk gunst?

I skrivende stund står vi i Norge og resten av verden i flere ulike kriser som også rammer klima, miljø og naturmangfold. Så mer enn noen gang trenger vi derfor lederskap som setter gode, samlende og oppbyggende spor etter seg. Å utrydde ulv er ikke en løsning for fremtidens generasjoner. Det er en gammeldags og uvettig løsning som kun handler om å nå noen prosentpoeng opp på partibarometret.

