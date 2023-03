Nei, ikke mat fuglene

Småfuglene spankulerer rolig rundt deg der du sitter på benken i parken. Fugene er ute på tokt. De skal få mat. Av deg. Men det bør du ikke. Hva? Skal fuglene sulte da, eller? Nei, det skal de ikke. Men du skal heller ikke mate fuglene heller.

Det er så enkelt at en skalk til fuglene er en skalk til rottene som finnes i millionvis i Oslo. Når du sitter der med den tørre loffen og river av små biter du kaster på bakken for å gi duene noe å spise i kulden, er det rottene som feirer. Det er rottene som får seg et herremåltid.

I Bergen diskuteres det forbud mot å mate fugler flere steder. Slik skal de få bukt med rotteproblemet i byen. De kaller det for «rotteforskriften» og er ett av kommunens tiltak for å løse rotteproblemene i byen. Det kan bety forbud mot å mate fugler i Teaterparken, Byparken, Torgalmenningen og i parken rundt Smålungeren, for dem som er lokalkjent.

Det finnes allerede flere sameier og borettslag som har regler mot mating av fugler. Jeg skjønner dem godt. Ikke bare er det plagsomt med rotter kravlende rundt deg, men også fuglene er plagsomme. Særlig i store flokker der de legger beslag på hustak og stolper, mens de skiter ned hele områder. Og når du på kjøpet får rotter, er et forbud mot mating av fugler bare logisk.

Og er først brunrotten, eller Rattus norvegicus som den heter, først kommet seg inn i en kjeller eller bod, er det mye arbeid som skal til for å bli kvitt udyret. Det var invasjon av rotter i kjelleren der jeg bodde tidligere. Vi snakker hundrevis av dyr som formerte seg i rasende tempo og levde av hundematen som lå i svære sekker inne i naboens bod. Uten maten, hadde rottene funnet seg et annet sted å være.

[ Se serier? her er noen av de du burde fått med deg nå ]

Og bare sånn for å ha nevnt det, rottene blir over 20 centimeter og kan bli aggressive om de blir trengt opp i et hjørne. Ikke noe særlig å ha kravlende rundt, tenker jeg.

Fuglene i Oslo trenger dessuten ikke maten din. Tvert imot, de har mer enn nok fra før. Oslo flommer over av mat allerede. Bokstavelig talt.

[ Sjeføkonom: – Finanskrise kan ikke utelukkes ]

Det hjelper heller ikke å gi fuglene loff, boller, søte bakverk, isen din eller godis. Når fugler får for mye sukker i seg kan de få diabetes, bli overvektige, og få problemer med bukspyttkjertelen.

Dessuten vil det for mange fugler bli ubehagelig med diaré og urolig mage om de får i seg for mye sukker, eller glukose da. Ikke rart fuglene skiter ned alt på sin ferd. Vi har bedt om det ved å kaste loff etter dem i årevis.

Nei. Slutt å gi mat til fugler. Det er faktisk så ille at flere fugler er overvektige og mange flyr lite eller knapt noe lenger. Det trenger de jo ikke, maten ligger på bakken allerede den. Det sørger byens borgere for da de på lørdagskvelden glefser i seg en kebab før de kaster restene i søpla. Eller enda verre, mister hele kebaben på bakken. Og på bakken, der finner vi også rottene. Og de, de tar mer enn gjerne litt kebab med deilig dressing og rikelig med mais i et pitabrød. Ja, og loff da. Som du slenger etter fuglene.