BSU og GSU – beste veien inn på boligmarkedet

I et leserinnlegg i Dagsavisen skriver Josefine Øvrebø at Senterungdommen handler i egeninteresse og med mangel på økonomisk forståelse. Det er en spennende påstand, all den stund den kommer fra et medlem i Unge Venstre.

La oss ta GSU først, altså Gårdssparing for Unge. Denne ordningen vil hjelpe alle unge som ønsker å ta over en landbrukseiendom. Selv om Josefine skriver at dette er i egeninteresse av Senterungdommen, så stemmer det ikke at man må være medlem for å kunne utnytte seg av dette tilbudet, men slikt er visst ikke så lett å få med seg.

Dette skal heller ikke være forbeholdt de med odel, og vil kanskje være til størst nytte for de uten odel, slik at de også kan få råd til å kjøpe seg et gårdsbruk og produsere sunn norsk mat.

Det er nesten absurd at man faktisk må presisere at å drive med matproduksjon i Norge ikke er av egeninteresse, men av nasjonal og internasjonal interesse. Det er vitalt at Norge, og alle andre land, i den krisetiden Europa nå står i, greier å produsere så mye mat som mulig på egne ressurser.

Kanskje Josefine og Unge Venstre bør sende en takk til den norske bonden i stedet, neste gang de spiser frokost, lunsj, middag eller kveldsmat. For uten matproduksjon, ingen mat.

Så over til BSU. Dette har vært en ordning som har hjulpet mange unge ut i jobb, latt de spare, fått de inn på boligmarkedet og gitt de skattelette. Det å eie egen bolig er en sikkerhet for mange og en god økonomisk investering for resten av livet. Endringa av ordninga som kom i statsbudsjettet er ødeleggende for boligdrømmen til mange unge, derfor ønsker vi å igjen styrke denne ordninga. BSU og GSU er den beste veien inn på boligmarkedet.

Unge Venstre påstår at BSU gir størst skattelette for de med god råd. I 2022 ble BSU-reglene endret slik at de som i dag eier egen bolig fra før ikke får skattelette. Dette gjør ordninga mer treffsikker og vil hjelpe flere inn på boligmarkedet.

Unge Venstre sine tiltak derimot er å øke frikortgrensa og studiestøtten, det er igjen tiltak som kun hjelper om man er student og ikke om man er lærling eller i fast jobb.

Hvorfor Unge Venstre kun vil hjelpe studenter og ikke fagarbeidere inn på boligmarkedet er uvisst, men håper det ikke er fordi at de fleste medlemmene deres er studenter og at de derfor handler i egeninteresse. Nei, gud forby.

BSU bringer boligdrømmen nærmere, Unge Venstre gjør boligdrømmen fjernere.

