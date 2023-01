Bjørnar (26) satser på fast sparing og fastrente

− Jeg ble opptatt av sparing som barn, og syntes det var kjekt. Ettersom jeg ble eldre, vokste også ambisjonene fra å bruke sparepengene på lego, til å spare til egen plass å bo. Så fra konfirmasjonstiden var målet sparing til leilighet. Motivasjonen til det kom nok fra mine eldre søstre som sa det var lurt å spare til bolig, sier Bjørnar Blom til Rogalands Avis.

26-åringen bor i Stavanger, er nygift og jobber med oppdrett innenfor akvakultur. Han oppnådde sparemålet om egen bolig for seks år siden.

− Dette har nok vært min mest lønnsomme investering i kroner og øre, sier Blom.

Tør å ta mer risiko

Han forteller videre at etter finanskrisen i 2008 ble han veldig skeptisk til aksjer og fond, noe som førte til at han satte sparepengene sine på høyrentekonto og i boligsparing for unge (BSU).

− Dette har imidlertid endret seg med årene, og risikoviljen har for min del økt litt mer. Rentene i banken gikk ned på et tidspunkt, så nå er sparepengene mine for det meste plassert i ulike fond, både i indeksfond og aktive fond. I tillegg har jeg investert direkte i noen selskap som har god inntjening og utbyttepolicy. Alle investeringene mine har relativt lang tidshorisont, sier Blom.

− Gjennom jobben min sparer jeg til pensjon, og dette settes inn i to ulike indeksfond. Jeg har også fast trekk inn på aksjesparekonto som jeg har en del fond i. Videre prøver jeg også å sette inn mer i andre fond og aksjer om mulig, gjerne litt av feriepengene og lignende, utdyper han.

Nedbetaling av gjeld er også en viktig spareform, og Blom har satt seg et mål om å ikke ha annen gjeld enn boliglån. Han har valgt fastrente på boliglånet sitt, slik at han ikke blir påvirket av renteøkningene, og han var heldig å binde renten på et gyllent tidspunkt, ifølge ham selv.

[ Susanne (35) er en racer på fondssparing ]

Belønner app-brukerne for gode valg

For å holde kontroll på sparingen, bruker Blom flere ulike apper. Han bruker Horde til å ha oversikt over priser på forsikringer, lån og lignende. Dette synes han hjelper for å bli bevist på skjulte kostnader og hva han bruker penger på. Til sparing i fond og aksjer bruker han Kron og Nordnet. Han investerer i lån på Monio, som er en løsning fra Sparebank 1 der brukerne kan investere i lån i eiendomsbransjen mot å få god rente.

Daglig leder Alf Gunnar Andersen i Horde kan fortelle at appen nettopp har fått en ny løsning som gir brukerne poeng for å gjøre gode økonomiske valg, for eksempel å betale ned på forbruks- eller kredittlånet hver måned. Poengene kan byttes inn i premier, som gavekort i matbutikker, gratis klipp hos Cutters eller splitter ny PS5 eller iPhone.

Slik ser Horde Reward ut, en ny funksjon i appen som belønner brukerne for gode sparevalg. (Horde)

− Forskning innen forbrukeratferd viser at positiv forsterkning, såkalt «nudging», påvirker motivasjonen og beslutningstakingen til en person. Vi ønsker at brukerne skal ha en positiv assosiasjon til å betale ned gjeld, sier Andersen til RA, og fortsetter:

− Det er sjelden en «quick fix» å kvitte seg med mye gjeld. Noen tenker at de skal betale ned lånet med store enkeltbetalinger fram i tid, eksempelvis når de får feriepenger, men ofte blir det ikke slik av forskjellige grunner. Ofte ender disse opp med å ta opp nye lån i ettertid. Å betale ned lånet i avdrag jevnt og trutt, er som regel en bedre løsning.

[ Ekspertenes beste aksjetips i 2023 ]

− Rogalendingene er flinke til å spare

Horde har per i dag over 200.000 brukere, hvorav rundt ti prosent er fra Rogaland.

− Denne måneden har rogalendingene vært flinke. Andelen som økte forbruksgjelden er 20 prosent lavere enn øvrige steder i landet. Horde-brukere fra Rogaland har også noe lavere gjennomsnittlig forbruksgjeld, men samtidig litt høyere rente på gjelden sin. Det som er positivt, er at rogalendinger generelt sett er om lag ti prosent flinkere til å betale ned forbruksgjeld enn øvrige Horde-brukere. De bruker også litt mindre av kredittkortrammen sin, forteller Andersen.

Dreams er en annen app der brukerne kan spare penger ved å opprette ulike «drømmer». Topplisten over «drømmer» skapt av de som bor i Rogaland, er buffer, familietur, ferie, å bli økonomisk selvstendig og sparing til neste sommer. Denne topplisten er ikke veldig ulik resten av brukerne i landet.

[ Nye BSU-regler: – Boligdrømmen blir fjernere ]

«Sparehacks» og samling av gjeld

I tillegg kan Dreams-brukerne sette opp automatiske trekk fra bankkontoen til app-kontoen når de spiser et vegetarisk måltid, senker temperaturen hjemme eller andre triks som gjør at de bruker mindre penger og lever mer bærekraftig − disse funksjonene kalles «grønne sparehacks», og er veldig populære.

− Med høy inflasjon, er brukerne våre mer oppmerksomme på kostnadene sine, og tenker mer over den viktige forskjellen de ekstra kronene kan utgjøre. Å spare ved å skru ned gulvvarmen er kanskje ikke noe vi tenker på til vanlig, men spesielt nå med de høye strømprisene, samt andre kostnader som blir stadig høyere, har dette mye mer å si, sier Caroline Ehrning, PR-sjef hos Dreams, til RA.

Foruten å opprette spare-drømmer, har appen også en gjeldfri-funksjon som skal gjøre det like enkelt å samle og betale ned dyr kredittgjeld som det å spare penger. Nedbetalingen ser ut som en «drøm» i appen, og der har brukerne hele tiden oversikt over nedbetalingen og kan enkelt følge med på hvor langt de har kommet. Det som er viktig å merke seg, er at Dreams Gjeldfri ikke tilbyr nye lån, det er kun mulig å samle eksisterende gjeld, noe som skjer via deres partnerbank Storebrand.

[ Gikk på rentesmell: Betalte 10.000,- for mye ]

[ Nå vil «alle» ha disse hyttene ]