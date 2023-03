En mykere arbeidslinje

«Det virker som man tror at folk egentlig kan jobbe, men ikke gidder fordi de vil leve på trygd. Der vil jeg ikke inn».

Det sa Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo til Klassekampen denne uka. Sitatet kan stå som eksempel på at sterke krefter i Arbeiderpartiet nå åpner for å gjøre såkalte arbeidslinja mykere. Det skulle bare mangle.

Folk blir ikke motivert av å få lite penger. De blir fattige

Raymond Johansen stanset ikke der. «Men jeg mener samtidig at det er et stort politisk ansvar å tilrettelegge for at folk kan komme i arbeid», la han til.

Med det oppsummerer Johansen det som burde kjennetegne arbeidslinja i en sosialdemokratisk velferdsstat: Samfunnet skal legge til rette for at alle som har mulighet til det, skal få realisere seg selv i arbeidslivet.

Men like viktig er det å ta vare på dem som av ulike grunner ikke har helse til å stå i jobb. Det betyr ikke at de har vondt i viljen og må «motiveres» av sosialstønader som knapt er til å leve av i høytkostnandslandet Norge.

I klartekst betyr det at sosialstønadene må opp. Med Raymond Johansens ord: «Det er absolutt verdt å diskutere, og jeg tror Arbeiderpartiet må se på dette».

Bakgrunnen her er dyrtiden vi er inne i, og debatten før jul som avdekket at mange stønadsmottakere i Norge lever under EUs fattigdomsgrense. Det er ikke sosialdemokratiet vårt verdig.

Spørsmålet vil dominere Arbeiderpartiets landsmøte i mai. AUF og fem fylkeslag har spilt inn forslag som med ulik ordlyd krever at trygdene og de sosiale ytelsene økes. Det er et betimelig krav.

I dag sender vi folk ut i fattigdom i arbeidslinjas navn. Det har satt seg en oppfatning om at stønadene må være lave for at folk skal ha et insentiv til å skaffe seg et arbeid. Det er en misforståelse, og et brudd med kjernen i arbeiderbevegelsens verdenssyn.

Folk blir ikke motivert av å få lite penger. De blir fattige, med alle de problemer og bekymringer det medfører.

En regjering utgått fra venstresiden kan ikke leve med en situasjon der over 100.000 barn vokser opp i fattigdom. Det er derfor på høy tid at Arbeiderpartiet nå tar en åpen diskusjon om en mykere arbeidslinje.

