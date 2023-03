Elkjøp tilbyr ansatte 3.000 kroner for å slutte: – På grensen til skandale

I januar kom nyheten om at Elkjøp nedbemanner og stenger butikker for å spare penger. Rundt 200 ansatte er rammet av prosessen, bekrefter elektronikkjeden. En av dem er Ellen Hoenvoll (42). Etter 23 år i bedriften mottok hun en oppsigelse.

Leder Fawsi Adem Handel og Kontor (HK) region Øst kaller oppsigelsen «urettferdig» og «forferdelig».

– Det er på grensen til skandale. Ellen har jobbet der i 23 år og bidratt til å bygge opp Elkjøp, sier Adem til HK-Nytt.

Han legger til at ansiennitet – at den siste ansatte mister jobben først – står sterk i tariffavtaler og rettspraksis. Kun 13 Elkjøp-butikker har tariffavtale, men ikke ved Elkjøp Jessheim hvor Hoenvoll hadde en fulltidsstilling.

– Om Ellen har tatt saken til retten, ville hun hatt en sterk sak, sier Adem.

Elkjøps HR-sjef Jan Erik Aaserød er forelagt Adems påstander, men kommenterer dem ikke. Han hevder at kjeden i prosessen har tatt utgangspunkt i ansattes ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold. Les intervjuet med HR-sjefen lenger ned i artikkelen.

HK: Elkjøp kvitter seg med «kostbare» ansatte

Lederen i HK region Øst er kritisk til hvordan kjeden har kuttet utgifter. Personalkostnadene skal nedjusteres med 12 prosent, ifølge Elkjøp.

– Elkjøp har fortsatt behov for arbeidskraft, men vil kvitte seg med «kostbare» ansatte som har jobbet der lenge og som arbeider 100-prosentstillinger som for eksempel Ellen på Jessheim, sier Adem.

Den 10. mars 2023 var det 46 ledige stillinger i Elkjøp på nav.no.

– Antall utlyste stillinger viser at behovet for arbeidskraft er det samme i Elkjøp, men de fordeler bare arbeidsoppgavene ut over flere deltidsansatte, sier Adem.

Aaserød svarer på kritikken. Han hevder at Elkjøp må sikre at de har nok medarbeidere med riktig kompetanse på jobb i takt med kundetrafikken. Les flere av svarene til Aaserød lenger ned.

En hårreisende prosess

Elkjøp tilbyr ansatte 3.000 kroner i «lojalitetsbonus» hvis de signerer fratredelsesavtale, ifølge e24.no. Fawsi Adem kaller praksisen «latterlig» og «ekstremt uprofesjonell».

– Det er hårreisende at en bedrift kan tilby så dårligere avtaler. Jeg trodde ikke det var normalt i dette århundret, sier han til HK-Nytt.

Adem mener også at ledelsen i Elkjøp Norge burde «stramme» opp de lokale varehussjefene.

– I altfor stor utstrekning tråkker småkongene ved varehusene på tærne til de ansatte. Elkjøp sentralt har ansvaret for at butikksjefene opptrer i tråd med et organisert arbeidsliv.

Han hevder at nedbemanninga ikke er gjennomført korrekt ved flere varehus.

200 ansatte er rammet av nedbemanningen. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

Det er for tidlig å vite om Elkjøp-ansatte vil stevne sin arbeidsgiver for usaklige oppsigelser. Men om de gjør det, tipper Adem at elektronikkjeden vil tape flere av rettssakene. Det er for tiden 14 personer som har bestridt sin oppsigelse, ifølge HK.

Fawsi Adem tror Elkjøp vil ha vansker med å rekruttere i framtida.

– Hvis du er en bedrift som behandlinger folk på denne måte, vil de ikke tiltrekke seg de beste selgerne, sier Adem.

Om lag 580 av totalt 3.000 ansatte i Elkjøp er HK-medlemmer. Det siste året har 100 Elkjøp-ansatte meldt seg inn i fagforeningen, 60 av dem har blitt medlemmer siden nyttår.

Elkjøp svarer på kritikken

Elkjøps HR-sjef Jan Erik Aaserød påpeker at bonusene på 3.000 kroner ikke er et sluttvederlag.

– Det er en bonus våre ansatte får for å yte god kundebehandling i oppsigelsestiden. Bonusen kommer i tillegg til ordinær lønn, skriver Aaserød til HK-Nytt.

Fawsi Adem i HK er kritisk til at Elkjøp utlyser stillinger like etter en nedbemanningsprosess.

Aaserød svarer på kritikken med å påpeke at Elkjøp er et stort selskap med mange ansatte, med en viss grad av naturlig avgang i løpet av året og behov for å lyse ut stillinger. Flere av de ledige stillingene er i butikker som ikke er eid av Elkjøp eller filialer hvor det ikke har vært nedbemanning, ifølge HR-sjefen.

– Det er også ledige stillinger i butikker hvor ansatte har takket nei til en lavere stillingsbrøk. Vi utlyser stillinger først internt, og de fleste av heltidsstillingene er tilbudt de som er rammet av nedbemanninga, skriver han.

61 prosent av stillingene som ble rammet i prosessen var deltidsstillinger og 39 prosent var heltidsstillinger. I dag er det omtrent like mange heltidsansatte som deltidsansatte i bedriften, ifølge Elkjøp.

Alle butikkmedarbeidere som har fått tilbud om sluttavtale, tilbys og har prioritet på ledige stillinger i Elkjøp i 12 måneder, ifølge Aaserød. Det er en rettighet som er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Elkjøp: God og åpen dialog

Fawsi Adem kaller varehussjefene for «småkonger» og mener at nedbemanningen ikke er gjennomført korrekt ved flere filialer.

Men Jan Erik Aaserød har derimot tillit til varehussjefene.

– Vi har alltid en god og åpen dialog i selskapet vårt, fra hovedkontor til butikk, i samråd med AMU og tillitsvalgte, for å sikre at prosesser som vi har stått i foregår på best mulig måte, skriver han.

HR-sjefen hevder at bedriftens prosedyrer har blitt fulgt i omstillingsprosessen. Han har forståelse for at ansatte som er rammet har det tøft.

– Men nedbemanninga har vært helt nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi, flere tusen arbeidsplasser og en posisjon som markedsleder, skriver Aaserød.

