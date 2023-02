Tiden for å velge vekk energikilder er forbi – vi trenger vindkraft nå

Norge trenger all den energien den kan få for å sikre velferd, industri og arbeidsplasser. Norge ligger an til å ha et kraftunderskudd, og vi trenger mer strøm. Da kan vi ikke være like kresne som før i hvordan vi får strømmen.

Energikommisjonen var tydelig i sin rapport om at vi har et behov for et taktskifte i kraftutbyggingen. For å hindre varig høye strømpriser, er vi nødt til å ofre noe. Vi trenger mer av alt – raskere. Tiden for å vurdere vindenergi som en del av løsningen er over, nå er tiden for å handle.

Ingrid Magdalene Wik Risøy, fylkesleder Buskerud Unge Høyre. (Frederik Feiler/Unge Høyre)

I 2027 er det forventet at vi kommer til å ha et kraftunderskudd i Norge. Vi kan ikke hoppe bukk over problemet lenger – vi trenger mer energi. Samtidig som vi går mot et kraftunderskudd, må vi satse på grønne næringer. Vindenergi er både fornybar og grønn, og bør spille en større rolle i vår energiproduksjon.

Som nasjon har Norge mange naturgitte fordeler, spesielt når det kommer til kraftproduksjon. Vi har høye fjell som gir gode forutsetninger for vannkraft. I tillegg bygger vi ut solkraft i en høyere hastighet enn før, men dette er ikke nok alene. Når solen ikke skinner, blåser det som oftest. Norge er utsatt for mye vind, og dette kan dras nytte av i større grad. Dette er ikke et enten/eller-spørsmål, men et både og-spørsmål. Vi trenger en miks av alt.

Vi kan ikke skrike om klimaendringer, men si nei til alle former for grønn energi. Det er fordeler og ulemper ved alt, men da må vi veie hva som er viktigst. Problemet med både vann- og vindkraft, er at vi må bygge ut urørt natur. Likevel må vi se på alternative løsninger. Mulighetene er mange, og energikommisjonen foreslo å bygge ut vindmøller langs motorveier. Nå er tiden for å se på mulighetene, fremfor å bli stoppet av utfordringene.

For at vi ikke skal bli avhengige av andre land, er det på tide å si ja til en kraftigere utbygging av vindmøller for å møte energikrisen. Noe må gjøres – og det må skje raskt.

