Slipp kommunene fri i klimakampen

Oslo kutter utslipp i rekordfart! De gikk ned med 4,6 prosent fra 2020 til 2021. Hele 16 prosent siden vi kom inn i byråd. Samtidig blir lufta renere, kollektivtilbudet bedre, syklistene tryggere og byen stadig bedre å bo i.

I samme periode gikk nasjonale utslipp ned 0,7 prosent. Og de økte dessverre i andre storbyer og i halvparten av kommunene.

Sirin Stav, Oslos byråd for miljø og samferdsel (MDG). (Sturlason)

Dette kunne vært unngått. Men da må vi fjerne de mange barrierene vi har arvet fra den forrige Høyre-regjeringa. Jeg derfor utfordre regjeringa på fem konkrete grep:

1. Gi byene lov til å innføre nullutslippssoner, hvor man forbyr kjøretøy som forurenser. Byer som Göteborg er allerede i gang. La Oslo og Bergen være de neste! Det vil også gi renere luft og mindre støy.

2. La oss bygge alt uten utslipp. I Oslo bygges allerede alle våre egne prosjekter fossilt- eller utslippsfritt. Men foreløpig kan vi ikke stille krav til statlige eller private bygg. Det må ryddes opp i av regjeringa. Dette heier også næringslivet på.

3. Etabler flere grønne støtteordninger. I en tid hvor stadig flere må velge mellom strøm og mat, haster det å hjelpe folk med å spare på strømmen og produsere strøm selv. I Oslo delte vi i fjor ut rekordmye støtte til dette. Det må regjeringa matche – og styrke Enova.

4. Sats på mer kollektiv, ikke motorveier. I Oslo blir vi stadig påprakket motorveier vi ikke vil ha, som E18 eller ny tunnel under regjeringskvartalet. Regjeringa må satse på et billigere og bedre kollektivtilbud, sykkel og gange slik vil alt gjør i Oslo.

5. Kutt bompenger for tunge utslippsfrie kjøretøy. Lastebiler på el og biogass bør få fritak i bomringene i minst fem år, slik vi har gjort i Oslo. Vi gir også støtte offentlige ladestasjoner for tunge kjøretøy. Det bør også gjøres nasjonalt. Næringslivet kan spare store beløp, og det får fart på salget. Å lage biogass av matavfall og kloakk kan skape arbeidsplasser over hele landet.

Hvis regjeringa gir kommunene mer klimaselvstyre, vil også Norge nå sine klimamål raskere og billigere.

