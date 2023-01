Etter endt skolegang så er det feiringer i alle land. I Norge har vi russefeiringen som er ungdommens mulighet for å feire 13 års skolegang. Det har vært mye debatt om russetiden. La det være klart, så synes jeg det er viktig at vi har russetid. Men over tid har russefeiringen tatt mer og mer av.

Det er fint at man er litt rampete, har morsomme russeknuter, og fester. Men jeg kan ikke akseptere at det er mange som gruer seg til russetiden. Og det er ikke bare det siste året. Men planleggingen starter det første året på videregående skole. Jeg har både lest og hørt om at det er kriterier for å være med på buss eller å være med på å rulle. I tillegg føler noen at det koster altfor mye og må si nei til å være med på grunn av økonomien.

Jeg har utfordret alle Østfold-ordførerne til at vi i sammen med russestyrene, rektorene på videregående skoler, og fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune at vi bidrar til at det blir en russetid for alle. Det kan gjøres ved at russen selv setter regler for hvordan de ønsker russefeiringen. Det betyr at de bør ta bort regler for hvem som skal være med på en russegruppe. At det ikke er regler for hvem som kan og ikke kan rulle med russen, som vekt, høyde eller andre kroppsmål. Alle må føle at de er velkommen på russearrangementer Det skal være like status, kanskje kunne hver skole hatt egen russelåt for hele skolen istedenfor å ha hver sin?

De som driver de videregående skoler, enten det er fylkeskommunen eller andre, må også ta et ansvar. Men vi som ordførere kan være sammen med dere i kampen for en god russefeiring.

Jeg vet at flere ordførere er på ballen, det er jeg glad for. Vi heier på russen og dere kan være stolte av det dere har gjort i 13 år. Men la det ikke være noe dere angrer på senere i livet fordi dere var med på at noen gruet seg, og at det ble russetid for noen få. La oss fokusere på en god russetid for alle!

