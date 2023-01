Nei, jeg mener ikke det

I en underlig artikkel (4. januar) under overskriften «Vi er blitt et høyresamfunn» skriver politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen, at jeg mener at vi trenger flere næringslivsaviser enn de to vi allerede har, nemlig Dagens Næringsliv og Finansavisen.

Det mener jeg ikke.

Det jeg har uttalt meg om, er den mangelfulle næringslivsdekningen i de allmennkulturelle mediene – det være seg Aftenposten, Dagsavisen eller NRK.

Jeg har, som Lars West Johnsen, påpekt at dekningen enkelte steder har blitt bedre – men den er fortsatt svak, hvis man sammenligner med dekningen av for eksempel politikk, sport og kultur.

Jeg tror dette svekker vår forståelse for næringslivets rolle og oppgaver i vårt samfunn, og det er synd.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen