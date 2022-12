«Norges beste geografipodcast» – virkelig?

Og oppskriften deler jeg gjerne, i beste juleånd. Så her følger sekstrinnsmetoden for hvordan pådra seg en god irritasjon, som under lørdagsvasken i sin tur kan omdannes til skinnende toaletter, blanke speil og støvfrie støvkanter. (Obs! Overbelastning kan inntreffe!)

1) Lese i Klassekampen at Kagge Forlag har trukket Einar Tørnquists «198 land» etter at lesere har funnet en feil i kapitlet om Rwanda.

2) Bli nysgjerrig (lasterik superkraft nr. 2) på hva podkastserien boken utgår fra har å si om et land man kjenner godt – for eksempel Vanuatu – og lytte til den gjennom støvsugerbakgrunnsstøy.

3) Oppdage at Tørnquists innkalte øyenvitne/ekspert er en komikerkollega som har besøkt landet en (ett stk.) gang, muligens i hele to uker. Gjesten er edruelig nok til å innrømme at det er mye han ikke vet og til å si «det er mulig jeg husker feil», slik at det passivt-aggressivt kan mumles «det kan jaggu være mulig, ja!» gjennom sammenbitte tenner, mens dobørsten får unngjelde. Slik forsvinner alt toalettvannet gjennom vannlåsen, og skurekremen får full effekt. Blankt og fint!

4) Høre Tørnquist fortsette med en sekvens han åpenbart ironisk (komikere, ass’ …) kaller «faktaboks». Den er underholdende fordi med unntak av alt tullet om nasjonalspråket bislama går feilene stort sett ikke ut over medmennesker – fram til han helt ut av det blå påstår (feilaktig, selvsagt) at kannibalisme ikke er ulovlig i Vanuatu.

Det er lov å lure på hvor denne snodige opphengtheten i kannibaljus kommer fra (er det kanskje en fetisj? Har De sluttet å spise Deres naboer, Tørnquist?), før en slår seg til ro med at det må være en fast post i presentasjonen av alle 198 land. Et underlig valg, absolutt, men blant mengden av underligheter i denne podkasten skiller det seg likevel ikke altfor mye ut.

5) Høre Tørnquist klare å rote til vanuatuforsker Kristine Sunde Fauskes velvillige og presise forhåndsinnsendte innspill om slektskapssystemer og deres betydning. I de rette hender kan kanel omdannes til skit.

6) Høre Tørnquist plutselig kjøre en hel sekvens om kannibalisme, som folk i Vanuatu ifølge ham drev med til slutten av 60-tallet. Han har åpenbart tatt seg bryet med å google dette opptil flere ganger. I tillegg har han funnet en engelsk journalist som fikk en oppskrift på tilberedning av menneskekjøtt så sent som i 2008. Og da må det jo være sannere enn sant og enda mer faktaete enn resten av alle faktaene han har gravd fram. Hvilken folkeopplyser dette er!

7) * Irritasjonssuperkraft overbelastet, sikringer ryker i knotten, dovask avbrytes for Facebook-rant, effektivitetsgevinst går i dass *

Bokversjonen er altså trukket etter at det var funnet en feil i fremstillingen av Rwanda [edit: av typen helt hinsides kunnskapsløs, med direkte rødt kort for alle involverte]. I podkasten om Vanuatu er det knapt en eneste ting som IKKE befinner seg på en skala fra feilrepresentert via fullstendig feil til kokko spinnvilt fantasifoster-hallusinerende-badtrip-norsk-utsyn-faenskap.

Så Tuva Ørbeck Sørheim, du er fantastisk, og jeg heier vanligvis på Kagge, men hva i alle verdens land og riker har dere tenkt på her? Selv om den nest svakeste episoden av denne podkastserien bare har en tiendedel av denne episodens syndflod av tilkortkommenheter og blankpusset nonsens, kan jeg ikke for mitt bare liv fatte hva dere så av potensial i dette blikket på verden fra en norsk komikers brunøye. «Norges beste geografipodkast» sier vel det aller meste om stoda.

Og Einar Tørnquist, du fortjener å få julestrømpen full av nakalato – og sannelig håper jeg du får noen blad i underbuksene også. Skjerp deg!

Innlegget ble først delt på Facebook og er gjengitt med tillatelse.

