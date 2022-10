Jeg er en av dem som verdensdagen for psykisk helse vil at du skal se med temaet «Løft blikket». Derfor ber jeg om at du leser det jeg har å si.

Jeg er kronisk psykisk syk. Kronisk betyr langvarig. Ikke for alltid.

Jeg har slitt med angst, depresjon og spiseforstyrrelse i varierende grad i over et tiår. Hva ser du, når du ser på meg? Hvis du ser meg, rent fysisk, kan du ikke se det på meg. Jeg ser ut som deg, som hvem som helst.

Hva skjer om du løfter blikket og ser mer nøye etter?

Hvis du ligner på meg, ser du kanskje en person som får til ting på tross av sine utfordringer. Hvis du ikke ligner på meg, ser du kanskje ned på meg og lurer på hvorfor jeg ikke jobber 100 prosent.

Løft blikket og se at det er mange av oss. Mange av oss som fortjener hjelp og støtte, og som kanskje kan kjempe hardere om vi samler oss sammen og hever stemmen.

Her er mitt forsøk på å si ifra: Vi trenger bedre psykisk helsehjelp, til rett tid. I 2021 tok 658 personer livet sitt. Det er 658 personer for mye.

Jeg vil at du skal se den mengden av folk som lider av en psykisk lidelse. Faktisk er det 16–22 prosent av den voksne befolkningen som oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år (FHI, 2018).

Det er ingen tvil om at pandemi, krig og dårlig råd påvirker folks psykiske helse i negativ forstand.

Likevel: I dag oppfyller ingen av helseregionene fristene for ventetid. Vi må bli sett av de rundt oss, men vi trenger også ofte profesjonell hjelp. Jeg håper at politikere bruker denne dagen til å løfte blikket litt ekstra for å se både meg, og litt på budsjettposten som heter psykisk helsevern.

I dag er en dag hvor jeg og de som strever med psykiske lidelser ser etter fellesskap. Kan vi speile oss i dine øyne? I dine erfaringer? Er du villig til å løfte blikket ellers i året også, eller bare i dag – når det er ekstra politisk korrekt? Og ikke minst; finnes det hjelp å få?

Politikere og medmennesker: Løft blikket. Se oss! Se oss som strever – hele året.

