Humor som våpen

Ukrainske kunstnere har produsert en lang rekke internett-memes (bilder sammensatt av foto og tekst som mange deler på nettet) og illustrasjoner om krigen. Ikke bare for moro skyld, men for å kommunisere bestemte budskap og for å nå ut til spesifikke målgrupper. Flere av memene kan kombineres i tematiske grupper for enklere å forstå hvilken funksjon disse har og hvordan de kan brukes som våpen.

Mange av memene skildrer den ukrainske hæren som nasjonale helter i stand til å beskytte sitt eget land og folk. «Vår hær kjemper så hardt at det er NATO som bør søke om å bli med i Ukraina», sier for eksempel en av de ukrainske memene.

En ukrainsk meme. Oversatt: Vår hær kjemper så hardt at det er NATO som bør søke om å bli med i Ukraina. (Skjermdump)

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj blir ofte portrettert som en supermann, en tøffing som er for sterk til å kunne knekkes. Dette bildet forsterkes av en meme der Chuck Norris ringer Zelenskyj og sier: «Volodymyr? Dette er Chuck. Hvordan kan jeg hjelpe deg, Chuck?» svarer Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj blir ofte portrettert som en supermann, en tøffing som er for sterk til å kunne knekkes, skriver innleggsforfatterne. (Skjermdump)

Denne typen memer har tydelig til hensikt å virke samlende for ukrainerne i den vanskelige situasjonen. De skal fungere som trøst og gi en følelse av at ukrainerne er beskyttet, samt motivere dem til å overleve og vinne krigen.

Putin og hans indre krets har naturlig nok blitt noen av hovedpersonene i en del av memene.

Slike memer tar for eksempel opp mytene om Putins perfekte fysiske helse. Under en nylig samtale med den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu ble Putin fotografert mens han grep tak i bordet som om han hadde store smerter, og dette førte til en rekke spørsmål om Putins helse. Hvis, som mange tror, Putin lider av alvorlige helseproblemer, spekuleres det i om dette vil bety at hans død eller et maktskifte er nært forestående. «Kuzhugetovich [Shoigus patronym], skynd deg, jeg trenger et bleieskift snarest!» sier Putin i en av memene som skildrer denne samtalen. «Og de måtte først koble meg fra intravenøs for å få meg hit», svarer Shoigu, i tråd med de nylige ryktene om at han har hatt et hjerteinfarkt.

Det stilles også spørsmålstegn ved makten til den russiske hæren og hvor sterke de er. «Vis meg disse grusomme orkene», sier en av karakterene fra filmen Ringenes Herre i en annen meme som refererer til de russiske soldatene. «F..k» er reaksjonen hans etter at han ser det som skal forestille en patetisk liten mann iført en merkelig militæruniform.

Disse memene har som hovedmål å overbevise ukrainerne om at det russiske militæret er svakt, og at den russiske regjeringens planer har mislyktes i Ukraina. Og dermed gi håp om at krigen snart er over. Samtidig er slike memer, spesielt de med russiske tekster (som samtalen mellom Putin og Shoigu ovenfor), også rettet mot et russisk publikum – for å gi et budskap om at den ukrainske nasjonen ikke er redd for fienden.

Ukrainske memer gjenspeiler også vestlige lands reaksjoner på Russlands aggressive handlinger. Debatten om Finland og Sverige vil bli med i NATO er temaet for memet «Vi vil ikke bli med i NATO. Det er et spesielt samarbeid». Memen spiller visuelt på komplementærfargene til de svenske, finske og ukrainske flaggene, og spiller verbalt på det faktum at Russland kaller krigen for en «spesialoperasjon».

Noen memer viser også tydelig at den ukrainske regjeringen ikke er fornøyd med mengden militær bistand som er blitt gitt av vestlige land. «Vi trenger hjelp», sier Zelenskyj til NATO-landene i en slik meme. «OK bro», sier NATO og svarer med europeiske bygninger som lyser opp i fargene til det ukrainske flagget.

En meme som har blitt spredd på internett. (Skjermdump)

Memene i denne gruppen reflekterer på den ene siden manglende engasjement i krigen til støtte for Ukraina fra noen vestlige land, hvor disse landene i stedet har fokusert på sine egne interesser.

På en annen side er memen en tydelig demonstrasjon overfor Vesten på at deres bidrag ikke er nok for å støtte Ukraina, som nesten på egenhånd prøver å takle en vanskelig situasjon. Merk også at disse memene presenteres på engelsk, og er dermed ment for å nå ut til et bredere internasjonalt publikum.

Alle disse memene og illustrasjonene viser hvordan omstendighetene rundt krigen i Ukraina ikke bare dokumenteres i avisartikler, offisielle dokumenter og taler, men også gjennom bruk av humor og kreativitet. Selv om dette sannsynligvis først og fremst konsumeres av internettbrukere som allerede er innstilt på å motta disse meldingene, bør ikke funksjonen disse memene har undervurderes. De kan nå et stort publikum svært effektivt ved å bruke enkelt språk, forståelige bilder og gjenkjennelige kulturelle kontekster. Det er et nyttig våpen i informasjonskrigen.

