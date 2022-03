Hva kan du og jeg bidra med?

Hvis det er én eneste fordel med å bli nedsyltet i covid-19, i tillegg til at storsamfunnet forhåpentligvis på sikt ender opp med solid flokkimmunitet, må det være at man får unormalt god tid til å tenke. Hva var mine første tanker av betydning siden sykeleiets start, ut over trivialiteter som: hvor er paraceten, har jeg nesespray et sted, og er jeg tom for Kleenex?

Det første jeg tenkte var: «Du må ikke sove!». «Europa brenner!»

Nei, vi må ikke sove, vi må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv, var budskapet fra Arnulf Øverland i 1937. Han advarte mot nazismens framvekst og totalitære regimer. Slike krefter og regimer truer verden også i dag.

Inger Elin Dønnum Bjørnstad. (Privat)

De oppstår igjen, bare i litt andre former, men mekanismene er de samme. En blå og gulkledd David kjemper nå demokratiets kamp mot den russiske bjørnen Goliat, som for øvrig sitter trygt bak verdens lengste (?) bord i Kreml.

Hva er verdenssamfunnet vitne til i 2022? At demokratier er sårbare. Igjen. Både for indre og ytre fiender. Sist vi i Vesten fikk en overraskelse uten sidestykke, var da Trump vant presidentvalget i USA og ble sjefen i Det hvite hus som skulle passe på atomkofferten.

Da vi ikke trodde det kunne bli verre, ble det nettopp det.

[ Hva ville Trygve anno 2020 sagt om bensin- og dieselpriser på 25 kroner? ]

Vi ble vitne til en president i fri dressur som satte olympisk rekord i spredning av fake news, angrep frie medier, nektet å anerkjenne valgnederlaget og oppildnet massene til å gå mot landets egne demokratiske institusjoner. Resultatet var at bermen stormet Capitol Hill og brøt seg inn i Kongressen 6. januar 2021 på bursdagen til mora mi! Vi trodde nesten ikke det vi så på nyhetssendingene.

Var dette mulig i et vestlig land med et veletablert demokrati?

Elendigheta er like ille uansett hvem som starter den, og det er bestandig de mest sårbare det går ut over. Putin har styrt Kreml i 22 år ved hjelp av sine økonomiske støttespillere og også han vokter atomkofferten. Han bruker det klassiske diktaturets virkemidler: fake news, sensur, ensretting av media, styrte valg og undertrykkende lover som krenker menneskerettighetene daglig. Og nå angrepskrig i Ukraina. Å bombe et fredelig land tilbake til steinalderen er en krigsforbrytelse, Putin!

Men det vet du jo, du som skrev hovedfagsoppgave om folkeretten!

[ Filmen fra skyttergravene i Ukraina er som å se en lunte brenne (+) ]

Humanitær katastrofe, flyktningstrøm, krig og kaos. All ære til Polen som viser en solidaritet uten sidestykke med nabolandet, men de kan ikke bære ansvaret alene. I humanitetens navn, Norge, husk arven fra Nansen! Nå må hele Europa våkne! Dette går for tregt. Hjelpebehovene er enorme.

Hva kan du og jeg bidra med?

Vi kan gi et beløp til en humanitær hjelpeorganisasjon og spre budskapet om at humanitet er punkt nummer 1. Jeg heier på ukrainerne og på regimemotstanderne i Russland. De er helter alle sammen. Demokratiets og humanitetens forkjempere med livet som innsats.

Denne uka fikk jeg som forelder til en gutt på 9. trinn informasjon fra skolen om samtykkeskjema for utdeling av jod ved et eventuelt atomuhell. Jeg antar de færreste foresatte reagerer med kald likegyldighet på en slik informasjon.

Jeg tenkte, «applaus til kommunen og kommuneoverlegen for beredskapsplan!». Noen foresatte tenkte kanskje «har dere tenkt å skremme vettet av oss?». Jeg hadde kjøpt jodix uka før. Ikke fordi jeg frykta atomkrig, men fordi jeg var redd for at Putin kunne komme til å treffe atomkraftverk i Ukraina når han dagstøtt sender bomberegn mot landet. Jeg vokste opp på 1980-tallet og husker Tsjernobylulykken. Å være føre var er alltid et godt prinsipp i stort og smått.

[ Oslo forbereder skoleplasser og boliger til ukrainske flyktninger ]

Rett før jeg gikk ned for telling av dette piggete viruset, signerte jeg følgende opprop på nettsiden til organisasjonen Nei til atomvåpen: «Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud». Hva er det å lure på, Norge? Erna tok ikke tak i dette, men jeg forventer at Jonas gjør det! I anstendighetens navn!

Det gjelder å være føre var.

Mormora mi hamstret hermetikk både under invasjonen av Ungarn i 1956 og under Cubakrisa i 1962. Hun hadde opplevd 2. verdenskrig og var oppriktig livredd for at det skulle bli 3. verdenskrig. Som enke og alenemor til to barn, skjønner jeg at hun var ekstra redd da den russiske bjørnen satte i gang.

Det gikk i Vikingmelk og Vesteraalens fiskeboller.

Da koronaen brøt ut for fullt og Norge stengte ned 12. mars 2020, hamstret jeg mjøl og gjær. Nå begynner folk å tømme apotekhyllene for jod. Hva viser dette? Jo, at kriser kommer og går og folk gjør så godt de kan i den situasjonen de befinner seg i. Overlevelsesinstinktet slår inn og overvinner handlingslammelse. Det er menneskehetens sikreste kort.

Astrid Lindgren sa en gang gjennom Pippis stemme at den som er veldig sterk, må også være veldig snill. Jeg skulle ønske flere mennesker med makt hadde forstått dette. Makt korrumperer, men makt kan også brukes i det godes tjeneste. Den som stopper Putin, vinner fredsprisen. Per nå ser det ut som president Zelenskyj i Ukraina er eneste fredspriskandidat. Han får min stemme!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen