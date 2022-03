Oslo forbereder skoleplasser og boliger til ukrainske flyktninger

Før nyttår ba Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) Oslo om å bosette totalt 225 flyktninger i 2022. Men tallet kan bli oppjustert etter at krigen i Ukraina ble et faktum.

– Vi er klare til må ta imot, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Ifølge Oslo kommune er det vanligvis er to alternative veier for flyktninger som skal bosette seg i Oslo:

Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge direkte fra utlandet, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Asylsøkere, som selv har kommet til Norge, har et kort opphold i et transittmottak før de flytter til et asylmottak i påvente av oppholdstillatelse og påfølgende tildeling av bosettingskommune.

Et tredje alternativ er midlertidig kollektiv beskyttelse. Dette benyttes unntaksvis og ble sist brukt på 1990-tallet under krigene på Balkan.

Har forberedt seg

Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde fredag ettermiddag til sammen registrert 245 asylsøknader fra ukrainere siden Russland invaderte Ukraina i forrige uke.

Og Oslo er klare til å ta dem i mot på beste måte.

– Kort sagt. Vi er klare til å bidra. Og jeg tror det bare er snakk om dager før vi får de første anmodningene om å bosette ukrainske flyktninger, sier byrådslederen til Dagsavisen.

Oslo kommune har siden Russland invaderte Ukraina, og det ble snakk om en ny flyktningkrise, forberedte seg på hva som kunne komme.

– Oslo kommune har lang erfaring, sist fra 2015 med å bosette flyktninger. Da sa vi oss villige til å ta imot 3.000, sier Raymond Johansen.

Kort sagt. Vi er klare til å bidra. Og jeg tror det bare er snakk om dager før vi får de første anmodningene om å bosette ukrainske flyktninger. — Raymond Johansen (Ap), byrådsleder

Hvor mange som kommer nå har han ingen formening om.

– Vi vil ta imot og bosette de som vi blir anmodet om å ta imot, sier han videre.

Arbeidet med å legge til rette for rask bosetting og inkludering av flyktninger i lokalsamfunnet gjennomføres i samarbeid mellom virksomhetene i sektorene for helse, eldre og innbyggertjenester, oppvekst og kunnskap og næring og eierskap, med bistand fra byrådslederens kontor.

– Alle aktuelle etater er involvert, sier han.

Alle bydelene

Det er hver enkelt bydel som får i oppgave å stille boliger til disposisjon for de som kommer, og mye tyder på at dette primært vil være kvinner og barn, siden alle menn mellom 18 og 60 må bli igjen i Ukraina og kjempe for landet. Flyktningene skal bosettes enten ved å bruke det private markedet eller ved å tildele en kommunal bolig.

– Vi har egentlig et bystyrevedtak på at bydeler med store levekårsutfordringer ikke blir prioritert når det gjelder bosetting av flyktninger. Det vedtaket ønsker vi å oppheve nå, sier Raymond Johansen.

– Er det aktuelt å be privatpersoner stille boliger til disposisjon?

– Nå er det allerede en del ukrainere som bor i Oslo, og som helt sikkert vil hjelpe til, og det er også andre som har tilbudt seg. Men vi vil selvsagt påta oss det ansvaret som påhviler oss, sier Johansen.

Asylsøkere har rett til de samme helsetjenestene fra kommunen og spesialisthelsetjenesten som den øvrige befolkningen. Retten gjelder fra det tidspunkt en person kontakter norske myndigheter og ber om asyl.

Oslo kommune tilbyr også alle flyktninger og familiegjenforente med flyktninger et introduksjonsprogram. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis og andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. I tillegg inkluderer programmet kompetansekartlegging, livsmestringskurs og foreldreveiledning. ifølge kommunes nettsider.

– Det er nærliggende tro at de aller fleste vil bli her i over tre måneder, og da har vi også plikt til å ordne skoleplass til alle mellom seks og 15 år, sier Johansen.

Løpende boligmasse

Tidligere har byrådet trukket fram at bydeler med lav andel innvandrere og flyktninger skal få et større ansvar enn tidligere. I Vestre Aker, vest i Oslo, er de i gang med å forberede seg, forteller bydelsutvalgsleder, Yngvar A. Husebye.

– Vi er positive, og venter som resten av Oslo kommune på anmodning fra Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet, sier han. Vestre Aker har ikke tatt stilling til noe øvre tall på hvor mange de kan ha kapasitet til ta imot.

– Vi vil ta med oss erfaringer fra flyktningkrisen i 2015.

Yngvar Husebye er leder for bydelsutvalget i Vestre Aker. (Privat)

- Vi har noe kapasitet i kommunal boligmasse, og vil også inngå nye avtaler og finne løsninger til de som kommer, sier Husebye. Han forteller at Vestre Aker har mulighet til å håndtere dette raskt og er i gang med forberedelser.

– Det er Oslo kommune sentralt som koordinerer, i bydelen har vi lokal beredskap og utfører oppdrag om bosetting av flyktninger.

-Vi er rystet over det som skjer i Ukraina, og vi skal stille opp med det vi kan for det ukrainske folk, sier Husebye.

