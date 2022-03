Forbod mot spytthette må gjelde alle

I praksis er det tale om ei hette som blir tredd over den enkeltes hovud, og som kan bidra til å framkalle sterk frykt, høgt stressnivå og gje ei kjensle av å bli kvelt.

Justisminis­teren har vist til at bruk av spytthette kan opplevast som belastande og skremmande, særleg for mindreårige. Dette gjer seg også gjeldande for innsette i norske fengsel, som utgjer ei særleg sårbar gruppe i samfunnet.

Kaisa Erik, fengselsgruppa ved Jussbuss. (Privat)

Etter dagens reglar kan spytthette nyttast «for å avverge andre fysiske angrep på person, når angrepet vil være egnet til å skape frykt, smerte eller annet betydelig ubehag». Lova nyttar omgrepet «spyttbeskytter», noko som gir ein feilaktig framstilling av tvangsmiddelet.

Før lovendringa foreslo Sivilombudsmannen at betjentar og andre tilsette i kriminalomsorga heller kunne iføre seg spyttvisir, eventuelt i kombinasjon med anna vernetøy, då det er eit mindre inngripande tiltak og tener same føremål. Departementet vurderte ikkje forslaget før lovendringa.

Jussbuss er kritiske til at det er innført nedverdigande tvangsheimlar som opnar for tvangsbruk som kan vere i konflikt med menneskerettane, i staden for å setje av meir pengar til kriminalomsorga slik at innsette får ei soning som kan motverke frustrasjon og utagering.

Vi er bekymra for at bruken av spytthette vil true sikkerheita i fengselet. Tvangen er eigna til å bidra til meir utagering, og motverke konfliktdemping. Bruken vil også skape ein større avstand mellom innsette og tilsette. Vi meiner, som Legeforeininga påpeika før lovendringa, at bruk av spytthette kan vere traumatisk for den som blir utsatt for det.

Jussbuss er bekymra for at bruk av spytthette kan føre til at innsette blir sjukare av å sone, som igjen får konsekvensar for den enkeltes rehabilitering. Vi meiner bruk av spytthette må forbys for alle.

