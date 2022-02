Eksamen ble avlyst i all oppkavet hast i 2020 fordi avgangselevene hadde fått kjedelig digitalundervisning i et par måneder. Deretter ble eksamen avlyst i 2021 fordi noen avgangselever hadde fått mer kjedelig digitalundervisning enn andre avgangselever det siste året.

Eksamen blir følgelig avlyst i 2022 også, fordi årets avgangselever, på tross av at de har hatt ganske like betingelser dette skoleåret, også var elever i 2020 og 2021. Om det ikke hadde vært for unntak fra fraværsreglementet, hadde de også vært på skolen det aller meste av året.

Og så er det dette uføret vi er kommet i, at inntaket til høyere utdanning er gått til himmels fordi standpunktkarakterene er satt mens de voksne var et annet sted. Nei da, de ble helst satt for å komme tiltalte til gode, og hvem har lyst til å være den statsråden som sier til årets kull at dere, det er dere som skal få bli dem som ikke kommer inn på det og det studiet.

Det er bare det at før eller siden må en eller annen voksen klare å si akkurat det.

Men hvem vil støtte en stakkars voksen statsråd i den slags? Fint få.

Cathrine Krogh, lektor.

Vi har mistet så mye undervisning, synes å være mantraet blant elever. Jeg må bare spørre: Hvor var dere mens undervisningen pågikk?

Å ja, dere var ikke på skolen? Dere blir blant dem med null fravær på vitnemålet på tross av at dere stadig har meldt dere hjemme borte uavgjort med luftveissymptomer. Nei, det blir ikke mye undervisning av sånt.

Skoleeiere ute i fylkene har også gått inn for avlysningene. Selvfølgelig har de det. Selv om de eksamensansvarlige på skolene ikke nødvendigvis er enige? Men de som steller med det litt mer overordnet sparer kanskje gresselig mye tid og penger.

Direktoratet ser også ut til å ha slått seg til ro med eksamenspause. Det er jo blitt såpass mye bråk av de planene for eksamen etter fagfornyelsen som de til nå har vist fram, at det sikkert er litt deilig å unngå de prøveballongene der en stund til.

Og departementet? Det skal bli hardt å ta den beslutningen som ødelegger for den historisk gode progresjonen i videregående.

Vi som står i klasserommet hver dag, det være seg digitalt eller fysisk, skjønner ikke helt greia med at undervisningen har vært så mangelfull. Uansett kunne vi trenge noe mer drahjelp utover våren. Som å snurpe inn fraværsreglementet (som altså til vanlig er strengere enn i arbeidslivet, men som nå gir blankofullmakt, hva med en mellomting?) når viruset ebber ut før påske.

Eksamen hadde også vært greit.

For med skam å melde har elevene jeg er sammen med på VG3 stort sett hatt 13 års opplæring på skolen. De har til nå ikke sagt et pip om eksamen, og det skulle ikke forundre meg at de aller fleste elever tar dette her med knusende ro.

Elevorganisasjonen gjør ikke det, men det har de aldri gjort.

Det eneste nye der er at de skylder på virus når de nå er fortørnet fordi enkelte av karakterene på vitnemålet kan være resultat av avgangsprøver, altså den samme prøveformen som brukes i akademia. Bare vent, om ti-tolv år har vi folk på det kontoret som gikk på småtrinnet under den første nedstengningen. De lærte jo virkelig ikke pøkk i noen uker der. Det er bare en ting å gjøre. Dropp eksamen.

Bare vent. Snart melder de med hjerte for de sårbare barna seg. Og andre med utestemme og tette bånd til avgangselever som skal inn på de utdanningene du nå må ha 7 i snitt for å komme inn på. Bare vent. Når de begynner å gnåle, gir ministeren seg.

Mens akademia river seg i håret over at studentene tyter inn med stadig bedre karakterer og mindre studieforberedt enn noensinne, har Utdanningsdirektoratet nå hostet opp ei lita risikoanalyse som har vurdert en eneste ting. Avlysning eller ikke. Ikke kriterier for fritak eller mulighet for gjennomføring for alle, men valgfritt for elevene om de tar resultatet på vitnemålet, eller noe annet lurt.

Nei du, vi gjør som i fjor.

Heller ikke i år kommer de til å klare å differensiere. Norskeksamen, som vil si å lese noen tekster og skrive om dem på en måte som viser at du både kan lese og skrive, kommer også til å bli avlyst, selv om du egentlig bare trenger å kunne norsk for å stå på den, og det kan du, vettu, med eller uten 12 eller 36 uker med kjedelig digitalundervisning.

Men samma det. Hvis det ikke blir avlyst i år også, skal jeg spise hatten til Odvar Nordli.

