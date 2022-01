Sex, drugs og skadeforebygging

Seksualisert rusbruk, ofte kalt chemsex, betyr at man bruker rusmidler fordi man skal ha sex. Ulike stoffer gir økt kåtskap, færre hemninger, mer utholdenhet og sterkere orgasmer. Det er vanlig å møtes til fester med mange deltakere, og chemsex er øyensynlig vanligst blant menn som har sex med menn og andre minoritetsgrupper.

Ensomhet og kjedsomhet i et nedstengt samfunn forsterker trangen til rus.

Man har ofte sex som gir økt risiko for skader dersom man ikke tar forholdsregler. Takket være rusmidlene tåler man mer og orker å holde på lenger, noe som ofte fører til skader.

Mange sier også at de under rus har gått med på noe ikke ville likt om de var edru – eller har blitt voldtatt mens de var ubevisste.

Rusmidlene som brukes, er også i seg selv en risiko.

Heming Welde Thorbjørnsen, prosjektleder for Sex og Samfunn. (Privat)

For eksempel er GHB populært, men notorisk vanskelig å dosere – forskjellen mellom en kul fest og å våkne på legevakta er minimal. Det brukes også sterkt vanedannende stoffer som crystal meth, og enkelte brukere havner i avhengighet med tilhørende dårlig psykisk helse og sosiale problemer. De fleste bruker også flere rusmidler samtidig, og det kan være utfordrende å finne god informasjon om interaksjoner mellom medisiner og ulike rusmidler, eller blandinger av rusmidler. Resultatet er at overdoser og andre skader er vanlig.

Det er mulig å bruke rusmidler med lavere risiko. For å unngå overdoser, avhengighet, seksuell smitte og andre skader må vi møte folk der de er og respektere deres valg. I stedet for å moralisere og forklare hvordan de bør leve, må vi spørre: Hvordan ønsker du å leve?

Vi må gi råd om mindre risikabel rusbruk, bedre seksuell egenomsorg og strategier for å bevare en god psykisk helse. Vi må veilede dem som trenger støtte, og dele ut brukerutstyr som forebygger smitte og overdoser.

Kriminalisering motvirker ikke rusbruk, men gjør tvert imot at det blir vanskelig for folk å finne god informasjon om hvordan de kan ta best mulig vare på seg selv. Straff er ikke hjelp, og hjelp er det folk trenger om de skal kunne ta kloke valg. Ved å respektere menneskers autonomi og gi dem best mulig informasjon og kunnskap, vil hver og en selv kunne ta kloke valg for sitt eget liv.

Den lenge etterlengtede rusreformen falt i Stortinget i sommer.

Nå går Høyre, Rødt, MDG, Venstre og SV sammen om å fremme et nytt forslag til rusreform. En bredere allianse kan man vanskelig se for seg, men de mangler 17 stemmer for å få flertall på Stortinget. Omkampen er i gang.

Vi som jobber med disse målgruppene, ser at det er umulig å oppnå rusforebygging uten å samtidig jobbe med seksuell helse og vice versa, og det er da en utfordring at både finansieringsordninger og dagens behandlingstilbud sorterer sitt arbeid med tette skott mellom rusarbeid og seksuell helse.

Tiden er inne for å innse at rus, sex og psykisk helse henger tett sammen. Vi ser mennesker som har sitt første møte med rus gjennom sexfester, og vi møter folk som begynner på en utforskning av sin seksualitet gjennom rus.

Mange regulerer sin atferd godt og lever gode liv – men de som får utfordringer, har få steder å finne hjelp. Behandlere med ruskompetanse har liten kunnskap om seksualitet, og klinikker for seksuell helse har liten kunnskap om rus. De fleste tilbudene for rusbehandling og psykisk helse ligger i spesialisthelsetjenesten, der terskelen for å komme til hjelp oppleves svært høy.

Hvordan skal man få henvisning når man ikke tør snakke ærlig med fastlegen?

Vi er glade for at mange aktører innen rus, psykisk helse og seksuell helse nå ønsker å samarbeide om å gi gode tilbud til en gruppe som tidligere har falt mellom to stoler, og vi er glade for at de fleste fagmiljøer nå er enige om at rusmidler er et helsespørsmål, ikke et kriminalitetsproblem.

Men vi trenger politikerne med oss på laget.

Vi trenger en rusreform som gjør det mulig for oss på gateplanet å gi målgruppene våre den støtten de trenger. Vi trenger helsetilbud der brukere kan snakke åpent om sin rusbruk uten å frykte straff, og vi trenger fleksible finansieringsordninger som ser at en tverrfaglig tilnærming gir bedre resultater enn å sende personer frem og tilbake mellom ulike instanser.

