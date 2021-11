Slutt å syte, Sanna

Forfatter og samfunnsdebattant Sanna Sarromaa klager på singellivet i Dagsavisen, og mener menn på Møteplassen som ser ut som «runkere». Hun vil ikke ha «en på 70 med prostataproblemer».

[ – Det er veldig tabu å si dette, men jeg føler meg ikke fullkommen alene ]

Sarromaa viser selv til en god og flott venninne i samme situasjon (singel og med barn fra før) som aldri klager. Jeg tror Sanna bør stille seg spørsmålet om det kan ligge noe der. Hun kan vurdere å slutte å klage. Å ikke se glasset som halvtomt - eller byen som halvdød, som hun omtaler Lillehammer som.

Skal vi lære barna våre at om man legger lista høyt så kommer lykken av seg selv? Jeg tror det er klokere å legge realistiske forventninger for at de kan innfris, og at man dermed kan kjenne lykke og mestring, i alle aldersgrupper.

De eneste som har tid til å gjøre alt Sanna vil, er kanskje en pensjonert mann i 70-årene. God nyhet til deg, Sanna! Antall seniorer kommer til å øke. Ja faktisk doble seg med tiden. Da blir det flere som har en trent hjerne, har lest mye bøker, har tid til å lese aviser, høre på podkast, som trener, er praktisk anlagt og kan diskutere politikk.

En ting som også trolig vil hjelpe er hvis du lar være å diskriminere folk på grunn av alder. Du kan vurdere å slutte med å forholde deg til folk basert på tallet som alder er, men se hele mennesket.

[ – Jeg har vokst opp med tanken på at prinsen skal komme ridende på en hvit hest ]

Jeg kjenner meg heller ikke igjen i omtalen av Lillehammer som en halvdød by. Vi bor i Innlandets hovedstad, er Unesco litteraturby, har litteraturfestival, musikkfestivaler og teater, artister og komikere samt annen underholdning opptrer her i våre flotte kultursaler og arenaer. Vi har høgskole, musikkskole og filmskole. Vi er på 2. plass i landet på Norsk kulturindeks.

Når det du vil er å sitte hjemme og ikke ha sosialt program så er det ditt valg, men da skal du ikke dømme byen og folka her uten å ha vært ute og opplevd det.

La meg få muligheten til å være «Karsten Giftekniv» for deg en kveld, vise hva vår vitale Lillehammer by har innenfor kulturliv og uteliv, så får du møtt mange fine folk som er ute.

