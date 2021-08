Frp har ingen verktøykasse, så hva vil de egentlig?

Det er uten tvil valgkamp når Fremskrittspartiet kommer med utspill som at kriminalitet begått i Groruddalen og sentrum skal møtes med dobbel straff sammenlignet med resten av Oslo.

Dette er et av flere punkter toppkandidatene for Oslo Frp lanserte forrige helg, et forslag som forøvrig har vært fremmet tidligere. I kommunevalgkampen for to år siden gikk Sylvi Listhaug i samme lei, den gang som leder av Frps integreringsutvalg, hardt ut og karakteriserte Groruddalen som ghetto.

Med andre ord: det er intet nytt under solen, i alle fall ikke hos Frp.

Frp har kun ett verktøy i kassa når det gjelder Groruddalen, og det verktøyet er stempel. Med jevne mellomrom finner man det fram og stempler i vei, enten det er ungdommer eller innvandrere.

Om voldsproblematikken som Jon Helgheim vil få has på sier politiet selv at «Tallene er små, og små endringer kan fremstå store i statistikken.» Altså, det er utfordringer i Groruddalen, men kanskje ikke så store og utbredte som Frp ønsker å gi inntrykk av.

Frp i Oslo har kanskje selv glemt en mye omtalt busstur de arrangerte fra sted til sted i Groruddalen for å observere såkalte «svenske tilstander». Men vi husker veldig godt den reportasjen i Dagbladet hvor det på hele reisen ikke skjer noen verdens ting. De fant ingen «svenske tilstander», men de fant derimot den døsige tilværelsen i Groruddalen med støyen fra de tre store veiene som skjærer gjennom landskapet i bakgrunnen.

Hvis Frp hadde lest rapporter fra politiet, så hadde de kanskje fått med seg at det i første halvår 2019 var om lag 100 barn og unge i alderen 10-17 år som var definert som gjengangere. Om lag 100 barn og ungdom som hadde 4 eller flere straffbare forhold med gjerningssted i Oslo.

Samme år bodde omtrent 54 000 barn og ungdom i aldersgruppen 10-17 år i Oslo.

Men vi som bor i Groruddalen lurer jo også på hva Frp vil gjøre for å bedre de sosiale og økonomiske forholdene for folk som bor her. For de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, for de som bor trangt med trang økonomi, for de som faller ut av skolen, for de som lever med støy- og luftforurensning. For mange er den store utfordringen å få endene til å møtes, å kunne ta ungene sine med på en ferie, eller rett og slett mangel på god helse. Hva vil Frp gjøre for dem?

På underlig vis blir integrering ofte et tema når vi snakker om Groruddalen.

Godt mulig fordi befolkningen i Groruddalen er mer mangfoldig og sammensatt enn noen steder på Oslo vest, men koblingen Jon Helgheim gjør mellom innvandrerbefolkning og kriminalitet når han spesifiserer hvilke områder i Oslo dobbel straff skal gjelde, er enten naivt eller farlig.

Det tåkelegger også at befolkningen i Groruddalen er opptatt av stort sett de samme tingene som befolkningen de fleste andre steder i Norge. At skole og helsetjenester er gode, at vi får oss arbeid, at vi har gode transportmuligheter, at vi får mulighet til å leve miljøvennlig. At det er kort vei til beslutninger som angår oss.

Etter å ha sett FrPs valgkampåpning er det i alle fall helt tydelig at FrP ikke har noen svar på disse spørsmålene. Den eneste planen for oss i Groruddalen er at vi skal få dobbelt straff.