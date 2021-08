Ja betyr ikke alltid ja

«Jeg vet om en ting som kommer til å garantere deg et godt ligg – samtykke» Det sier Ulrikke Falch i en video hos VGTV om samtykkeloven.

Den mainstreame feminismen mislykkes i å være inkluderende i sine kampanjer mot seksuell vold. Loven ignorer totalt situasjonen til migrantkvinner og politiets behandling av kjønnet vold. En samtykkelov er mer symbolsk enn reel for rettsikkerheten til kvinner, og den beskytter ikke alle kvinner.

Det er langt ifra godt nok.

[ Gir ut bok som 16-åring: – Jeg har lyst til å leve, og det jeg er glad i vil jeg kjempe for ]

Målet med en samtykkelov er ifølge SNU (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom) å utvide definisjonen av voldtekt fra kun seksuell omgang «ved vold eller truende atferd». Det er helt riktig at forståelsen av overgrep må utvides.

I kampanjen om en samtykkelov savner jeg forståelsen av voldtekt som et maktmiddel, som inkluderer maktforhold. I tillegg må vi unngå heteronormative forståelser på hvem som opplever overgrep og begrensingene av en slik lov. Ikke-binære og transfolk opplever også voldtekt, og et fåtall av menn velger å snakke om overgrep.

Loven er derfor et fokus i en retning som er langt unna å beskytte alle.

Det er problematisk at fokuset rundt en samtykkelov er at voldtekt skjer ubevisst. At med god nok seksualundervisning så kan man lære å skille voldtekt, fra ikke-voldtekt. Hvis sannheten er at majoriteten kjenner sin overgriper bør tiltakene fange opp kompleksiteten.

Derfor må kampen mot seksuell vold skape forståelse for at ja ikke trenger å bety ja.

[ – Mitt problem med hele fedmedebatten er at den er så jævla kunnskapsløs og ensidig ]

Lola Olufemi skriver i boken «Disrupting Power» at samtykke kan også bety å være redd for å miste jobben, eller redd for voldelige reaksjoner eller andre konsekvenser.

Uten en analyse av dynamikker som omhandler nettopp dette er det umulig å kjempe for trygghet for alle. Å påstå at samtykke er det som skiller voldtekt fra gjensidig ønsket sex er dessverre langt ifra sannheten.

Som feminist bør man kjempe og fremme en praksis som beskytter alle.

En papirløs migrant kan ikke anmelde sin overgriper, når det er fare for å bli deportert. I Norge er det mange kvinner som venter på statsborgerskap som velger å ikke melde ifra om vold i frykt for dette. Og mørketallene kan være store.

Krisesenteret i Telemark fortalte NRK at altfor mange opplever et liv med fysisk og psykisk vold når de flytter inn hos sin norske mann. Når kampen for tryggheten til kvinner fremmes gjennom det nåværende systemet, er det en usolidarisk og ukritisk kvinnekamp.

Mørketallene for de som anmelder voldtekt er store på et generelt grunnlag også.

[ 22. juli: Jeg var ikke i stand til å se den store samfunnsdebatten. Eller, jeg unngikk den aktivt ]

Men av de som anmelder, får hele 80 prosent saken sin henlagt. I tillegg til hyppigheten på henleggelser er det mange som opplever å ikke bli trodd i retten.

På sitt beste, kan en samtykkelov føre til en liten utvidelse av en ekstrem dårlig definisjon, men den er ikke et grunnlag for reel rettferdighet. Vi kan ikke ignorere hvordan politiet og rettssystemet behandler de som anmelder voldtekt.

Rettferdighet må overskride de nåværende systemene vi har. Spesielt når de samme systemene er kjent for å beskytte overgriperen og opprettholde undertrykkende strukturer.

Vi trenger ikke kun en samtykkelov.

Vi trenger en feminisme som kjemper mot alle undertrykkende strukturer. Vi trenger en forståelse av seksuell vold og beskyttende tiltak mot det som inkluderer maktforhold som arbeidsstilling, alder, kjønnsmangfold, funksjonsevne og migrasjon. Bare da kan vi kalle det en feministisk sak.