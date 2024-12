Flere går konkurs – les mer om bygg- og anleggsbransjens utfordringer

I en tid med økonomisk usikkerhet ser vi en økning i konkurser over hele Norge, spesielt innen byggeindustrien. Ifølge nylige tall fra Experian gikk hele 329 aksjeselskaper konkurs i september alene, en økning på 8 prosent fra året før. Byggeindustrien er verst rammet og står for 28 prosent av alle konkurser det siste året, med totalt 1072 selskaper som har gått konkurs siden september i fjor.

Byggebransjens utfordringer i 2024

IndustryRadar dekker utviklingen i bygg- og anleggsbransjen tett og gir deg oppdatert informasjon om markedstrender og økonomiske utfordringer. Bygg- og anleggsbransjen har opplevd et turbulent år med store økonomiske utfordringer som fører til en økning i antall konkurser. Økte materialkostnader, høye renter og et stramt marked gjør det stadig vanskeligere for mange selskaper å holde seg flytende. Samtidig er det betydelige regionale forskjeller; for eksempel har Innlandet opplevd en økning på 30 prosent i konkurser, og Møre og Romsdal er like etter med en økning på 29 prosent. I kontrast har Rogaland hatt en nedgang i konkurser på 7,3 prosent.

Hvordan påvirker dette byggeprosjekter?

Med et økende antall konkurser i bransjen blir mange byggeprosjekter satt på vent eller avbrutt, noe som skaper utfordringer for både kunder og leverandører. Konkurser i byggeindustrien påvirker alle deler av verdikjeden og kan føre til forsinkelser og økonomiske tap. For deg som arbeider i denne bransjen, er det avgjørende å være oppdatert på markedsendringer og ha oversikt over hvilke selskaper som sliter.

