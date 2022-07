Kaossommeren 2022: Slik rammes reisende

De første meldingene om kaos ved Europas flyplasser kom allerede i slutten av april. Da måtte gigantflyplassen Schiphol utenfor Amsterdam be reisende om å holde seg hjemme på grunn av plassmangel, delvis som følge av streik.

I ukene som fulgte, økte det på med meldinger om timelange køer i sikkerhetskontrollen og ved bagasjebåndet, ombookinger og kansellerte avganger ved flere av Europas mest trafikkerte flyplasser.

Passkrise og SAS-streik

Samtidig vokste køene ved landets passkontorer.

En halv million nordmenn trengte å få fornyet passene sine etter koronapandemien, men global råvaremangel førte til produksjonsproblemer både i Norge og i Europa. Den enorme pågangen gjorde til slutt at Politidirektoratet strammet inn kravene for nødpass – til store protester.

Denne uken kom kontrabeskjeden. Alle som har bestilt reise, kan nå søke om nødpass hos politiet.

En situasjon som derimot ikke er løst, er flykaoset. Den ti dager lange flyteknikerstreiken ble denne uken avløst av pilotstreik i SAS, som rammer rundt 30.000 til 45.000 passasjerer daglig.

Kaoset er ikke over

Ifølge flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS har både de kriserammede flyplassene og flyselskapene gjennomført tiltak som har bedret situasjonen noe.

Men problemene er ikke helt borte, advarer han.

– Det kommer til å bli utfordringer i hele sommer, spesielt på de store flyplassene, sier Elnæs.

Han forklarer at en rekke store flyplasser i Europa har redusert antall flygninger per dag for å bøte på problemene – blant dem Gatwick og Heathrow i London, Schiphol i Amsterdam og Charles de Gaulle i Paris.

I tillegg har flere flyselskaper nedskalert sin sommerproduksjon. Før helgen kom nyheten om at Lufthansa kansellerer 770 flygninger kommende uke, mens Air France-KLM kansellerer 20 flygninger hver dag fram til slutten av august. Det rammer svært mange reisende som skal på sommerferie.

Får ikke tak i nok folk

Elnæs forklarer at flykaoset i stor grad henger sammen med bemanningstrøbbel.

Mange flyplasser og flyselskaper måtte kutte i antall ansatte under koronapandemien og sliter nå med å få tak i nok personell.

I tillegg har lang ventetid på å få sikkerhetsklarering for nyansatte ført til enda større forsinkelser ved flyplasser i Europa. På toppen av dette har nye covid-varianter og krigen i Ukraina gjort både flyplasser og flyselskaper motvillige til å ta på seg store kostnader.

I Skandinavia har Stockholm-flyplassen Arlanda vært særlig utsatt, forklarer Elnæs. Han mener flyplassene i Norge, inkludert Gardermoen, har klart seg relativt bra hittil i kaossommeren.

– Vi har vært litt forskånet her i Norge, sier han.

Flere streiker i vente

De mange streikene skaper også turbulens i flytrafikken.

Foruten SAS-streiken, som ifølge Elnæs er den mest omfattende av streikene i Europa, har danske flymekanikere varslet at de vil gå ut i sympatistreik med SAS-pilotene.

I resten av Europa har datterselskaper av lavpriskjedene Ryanair og EasyJet sendt ut streikevarsel for slutten av juli, i tillegg til at flere andre selskaper og bakkepersonale på flyplasser har meldt at det kan bli streik.

– Det er viktig at alle som skal ut og reise, følger nøye med på informasjon fra flyselskapene og holder seg orientert om flyplassen de skal reise til, lyder rådet fra Elnæs.

Sommerbølge

Samtidig som mange reiselystne nordmenn gjør seg klare til en etterlengtet utenlandstur etter to år med pandemi, stiger koronasmitten i flere europeiske land, blant dem Tyskland og Storbritannia.

Verdens helseorganisasjon advarte før helgen om at en ny og enda mer intens bølge av viruset er på full fart gjennom Europa. På globalt nivå har antall smittetilfeller steget med 30 prosent de siste par ukene, skriver Bloomberg.

Feriedestinasjonen Kypros har nylig gjeninnført obligatorisk bruk av munnbind innendørs for alle over tolv år, og en rekke andre europeiske land har fortsatt regler om munnbind og isolasjon.

Velger bort flyet

Samtidig later flere nordmenn til å ha fått smaken på norgesferie etter pandemien, påpeker Bjørn Ove Grønseth, førstelektor i markedsføring og reiseliv på Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg tror flere er skeptiske til å reise utenlands fortsatt og vil prioritere reiser innenlands. En indikasjon er at priser på hoteller i Norge har økt betydelig, sier han.

Det er også blitt mer populært å velge bort flyreisen, forklarer Grønseth.

– Togferie i Europa ser også ut til å ha økt interesse i år – interrail for voksne.

Men de klassiske feriefavorittene er fortsatt populære hos nordmenn, skal vi tro Grønseth. Han trekker fram reisemål som Mallorca, Kreta og Rhodos.

– Det er økt interesse for Kroatia og Italia, og Danmark er jo alltid en sikker vinner.

– Hva er dine råd til reiseklare nordmenn som nå skal ut og fly?

– Ha god tid! Spesielt når du skal hjem igjen. Her hjemme er vi bra dimensjonert, men på utenlandske flyplasser er det vesentlig mer kaotisk. Vær tålmodig, planlegg og sjekk sosiale medier og nettsider for oppdateringer.





