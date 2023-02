Villmannskjøring med bil i skiløypa: – Rent faenskap

BERGEN (Dagsavisen): Fredag kveld var grunneieren og altmuligmannen på Totland lysløype i Fana i Bergen ute for rydde smårusk rundt skisporet. Plutselig hørte han en bil nærme seg, forteller han til Dagsavisen.

– Og da jeg så opp kom en pickup kjørende i voldsom fart på vinterføre, helt tydelig ute på villmannskjøring, sier Riple.

Inne i bilen kunne han skimte to voksne menn.

– Jeg vil anslå at de var i 30-35 årsalderen. De kjørte rett forbi huset mitt og forsvant inn på skiløypa og over Grindåsen. Det hele gikk så raskt at jeg ikke rakk å se registreringsnummeret.

– Voldsomt irriterende

Etterpå var var sporene etter villmannskjøringen tydelige, ifølge grunneieren.

– Jeg har ikke gått gjennom hele løypa for å se, men noen steder kunne du se veldig godt hvilke skader bilen hadde gjort, med spinning og sånne ting. Helt rasert er det ikke, men slik kjøring er med på å ødelegge.

Riple har både boligen og arbeidsplassen sin ved løypa. Han tilbringer mye av fritiden sin med å holde orden i området, brøyte, og styre parkeringen for ivrige skigåere. Det er ikke første gangen han skal ha opplevd at enkelte bilister tar seg til rette i løypa og skogsveiene rundt.

– Det skjer gjennom hele året. Ekstremt mye.

Før var det provisoriske bommer i hver ende av veien, som det private vegeierlaget hadde satt opp. Men da disse ble fjernet, var det som å slippe villstyringene løs i skogen, ifølge Riple.

– Det irriterer meg noe voldsomt. Noen av dem har nok havnet der fordi GPS’en sendte dem på ville veier. Det har jeg selv sett at Google Maps gjør. Men han som var her før helga, var nok ikke en av dem. Dette var rent faenskap, mener han.

Ønsker nye bommer

Etter å ha fått tips fra andre, har han en mistanke om hvem som var på visitt fredag kveld, og hva hensikten var.

– Jeg tror det dreier seg om filming til sosiale medier. Mannen jeg mistenker har lagt ut flere tilsvarende videoer.

Ronny Øvrebotten er leder for Bergen sør politistasjon. Han har ikke kjennskap til biler i skiløypa, men forteller at nærområdet tidvis er belastet med hensynsløs kjøring.

– Særlig kjøres det hardt fra Totlandsvegen og innover. Fartsnivået er da langt over det som veien er laget for. Vi prøver å følge opp bekymringsmeldinger fra fastboende. Men bilkjøring i skisporet på kveldstid i helgene skjer i så fall på en tid på døgnet der vi har nok av oppdrag på andre arenaer som må prioriteres.

Hans generelle råd til beboere som opplever farlig kjøring, er å notere seg registreringsnummer som kan overleveres politiet.

– Og man bør også vurdere å gjøre tiltak som reduserer innkjøringsmulighetene, som bommer, sier Øvrebotten.

Det er også det Riple ønsker seg.

– Da kommunen skulle bygge veien over tomten min, ba dem sette opp både bommer og skilter. Ett skilt kom opp i ene enden, men det står delvis skjult og kan lett oversees. Først i fjor høst kom det opp skilt i andre enden, der det står at motorferdsel er forbudt. Men det stopper jo ikke dem som absolutt vil kjøre inn på veien.

Skiltet i grøftekanten viser at bilkjøring ikke er tillatt. (Privat)

